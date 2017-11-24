Dünyanın en büyük alışveriş mağazalarından Amazon'da, Black Friday ve Cyber Monday coşkusu var. İşte bu indirim çılgınlığından kapıp Türkiye'ye sorunsuzca getirebileceğiniz 5 ürünü sizler için listeledik.

Bu haftanın başından beri devam eden alışveriş çılgınlığı, bugünle beraber doruk noktasına ulaştı. Pazartesi günü, yani Cyber Monday’e kadar devam edecek bu alışveriş çılgınlığı, ürünlere %90’a varan indirimlerle sahip olmamızı sağlıyor. Dünyanın en ünlü online alışveriş mağazalarından birisi olan Amazon, bu haftayı dolu dolu geçirmek için pek çok üründe inanılmaz indirimlere gitti.

Yurtdışından ürün almaya korkan insanlar var. Gümrüğe takılma korkusu yaşayan insanlar, yurtdışında ürünler daha uygun olmasına rağmen alışveriş yapamıyorlar. Bir süredir Türkiye pazarına girmeye hazırlanan Amazon ise henüz tam olarak girmemiş olsa da, Almanya üzerinden Türkiye’ye gönderim yapabiliyor. Bazı seçili ürünlerde gönderim yapan Amazon, bunu yaparken gümrük ücretini önceden alarak sizin gümrükle uğraşmanızı önlemiş oluyor.

Bugün sizlere Amazon Cyber Monday kampanyası adı altında 5 ürünü göstereceğiz. Bu ürünlerin hepsini gümrük korkusu olmadan satın alabilirsiniz. Satın alma sırasında, “İthalat Ücreti Depozitosu” adı altında gümrükten geçen ürünün vergisini ödemiş oluyorsunuz.

%17 indirim - İthalat ücreti depozitosu dahil: 119,88 Euro / 594,92 TL

%41 indirim - İthalat ücreti depozitosu dahil: 871,62 Euro / 4.325,55 TL

%31 indirim - Posta ve Paketleme Ücreti dahil: 35,79 Euro / 177,61 TL

%34 indirim - İthalat ücreti depozitosu dahil: 231,62 Euro / 1.149,45 TL

%26 indirim - İthalat ücreti depozitosu dahil: 109,07 Euro / 541,28 TL