Bu haftanın başından beri devam eden alışveriş çılgınlığı, bugünle beraber doruk noktasına ulaştı. Pazartesi günü, yani Cyber Monday’e kadar devam edecek bu alışveriş çılgınlığı, ürünlere %90’a varan indirimlerle sahip olmamızı sağlıyor. Dünyanın en ünlü online alışveriş mağazalarından birisi olan Amazon, bu haftayı dolu dolu geçirmek için pek çok üründe inanılmaz indirimlere gitti.
Yurtdışından ürün almaya korkan insanlar var. Gümrüğe takılma korkusu yaşayan insanlar, yurtdışında ürünler daha uygun olmasına rağmen alışveriş yapamıyorlar. Bir süredir Türkiye pazarına girmeye hazırlanan Amazon ise henüz tam olarak girmemiş olsa da, Almanya üzerinden Türkiye’ye gönderim yapabiliyor. Bazı seçili ürünlerde gönderim yapan Amazon, bunu yaparken gümrük ücretini önceden alarak sizin gümrükle uğraşmanızı önlemiş oluyor.
Bugün sizlere Amazon Cyber Monday kampanyası adı altında 5 ürünü göstereceğiz. Bu ürünlerin hepsini gümrük korkusu olmadan satın alabilirsiniz. Satın alma sırasında, “İthalat Ücreti Depozitosu” adı altında gümrükten geçen ürünün vergisini ödemiş oluyorsunuz.
Seagate Backup Plus Desktop Taşınabilir Harici Disk 4GB
%17 indirim - İthalat ücreti depozitosu dahil: 119,88 Euro / 594,92 TL
Sony Alpha 6300 E-Mount Kamera
%41 indirim - İthalat ücreti depozitosu dahil: 871,62 Euro / 4.325,55 TL
Sandisk Extreme Pro 64 GB Bellek
%31 indirim - Posta ve Paketleme Ücreti dahil: 35,79 Euro / 177,61 TL
Sony MDR-1000X Kablosuz Yüksek Çözünürlüklü Kulaklık
%34 indirim - İthalat ücreti depozitosu dahil: 231,62 Euro / 1.149,45 TL
Samsung Basic MZ-7KE512BW 850 Pro Dahili SSD 256 GB
%26 indirim - İthalat ücreti depozitosu dahil: 109,07 Euro / 541,28 TL