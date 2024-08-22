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Oyun bilgisayarından klavyeye birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

''Bu içerik 22.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Yüksek performanslı yeni hibrit mimariye sahip 12. Nesil Intel® Core™ i7 işlemci ile NVIDIA® GeForce RTX™ 30 Serisi GPU'ların güçlerini birleştirerek tasarlanan bu bilgisayar, Windows 11 Home işletim sistemine sahip. Ayrıca Acer bilgisayar; 15,6 inç ekranı, 165 Hz yenileme hızı ve 3 ms2 tepki süresi ile dikkat çekiyor.

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4 khz’e kadar kablosuz kaydırma hızına ve 60 g ağırlığa sahip olan Logitech mouse, Hero 2 sensör sayesinde mikron altı hassasiyet sağlıyor. Ayrıca ürün, USB-C, 95 saat şarj ömrü ve powerplay kablosuz şarj uyumluluğu da içeriyor.

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Stanley termosun çift duvarlı izolasyonu sayesinde içeceklerinizi 12 saate kadar soğuk, 8 saate kadar sıcak ve 40 saate kadar buzlu tutabiliyorsunuz. Ürün paslanmaz çelikten üretilmiştir ve BPA içermez.

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Huawei MateBook 16s, Performans Modu'nda 60 W'a kadar termal tasarım gücüne sahip 13. Nesil Core™ i9 işlemci ile tasarlanmış. Ayrıca ultra dar çerçeve kenarlarına ve 16 inç cam ekrana sahip bilgisayar, 2.5K yüksek çözünürlüğe de sahip. Son olarak cihazda dokunmatik ekran bulunduğunu da söylemeden geçmeyelim.

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Android TV 9.0 destekli Mi TV Görüntü Aktarım Cihazı, çok sayıda içeriğe ulaşmanız için sesli arama ve Chromecast özelliklerine sahip. Yani uzaktan kumandadaki mikrofon düğmesine basarak yazmaya gerek kalmadan istediğiniz içeriği aratabilirsiniz.

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Farklı malzemelere özel ayarlamalar yapmak için 20 tork aşaması bulunan cihaz, hızlı delik delme ve güçlü vidalama için 2 vitesli şanzımana sahip. Yetersiz aydınlatılmış alanlarda çalışma sağlayabilmek için üründe LED ışıklar da bulunuyor.

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Kompakt tasarıma sahip bu klavye, tam boyutlu bir klavyeden daha küçük olsa da bir sayısal tuş takımı da dahil ihtiyacınız olan tüm tuşlara sahip. Setin ayrıca hem sağ hem de sol elini kullanan kullanıcılar için uygun olan bir de mouse’u bulunuyor. Son olarak güç tasarrufu teknolojisi sayesinde pil değiştirmekle uğraşmak zorunda kalmadan klavyeyi 24 ay, mouse'u ise 12 ay boyunca kullanabilirsiniz.

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Birkaç dokunuşla müzik çalabileceğiniz, parça atlayabileceğiniz, aramaları yanıtlayabileceğiniz veya sesli asistanla konuşabileceğiniz Huawei Freebuds SE 2 Kulaklık, tam olarak şarj edildikten sonra 9 saate kadar kullanılabilir. Kulaklıkta IP54 toz ve su sıçramasına karşı dayanıklılık da bulunuyor.

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