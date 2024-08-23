İndirimli fiyatları ile gözümüze çarpan fırsat ürünlerinden bazılarını sizler için listeledik.

Amazon'da birçok üründe indirim fırsatı devam ederken, dikkatimizi çeken ürünlerden bazılarını bu içerikte listeledik. Siz de indirimde olan bu ürünlere göz gezdirmek için içeriğimize bakabilir, ihtiyacınız olanları ise sepete ekleyebilirsiniz.

''Bu içerik 23.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Ürünler;

7.1 Sanal Surround Ses özelliği ile oyunlarda daha etkileyici bir ses deneyimi sunan HyperX Cloud Core, hafızalı köpük kulak yastıkları sayesinde uzun süreli kullanımlarda rahatsızlık vermez. Sağlamlık ve dayanıklılık bakımından kullananlar tarafından beğeni toplayan bu ürün, HyperX’in sunduğu yazılım desteği sayesinde ses ayarlarını detaylı bir şekilde özelleştirebilmenize de imkan sağlar.

Ürünü incelemek ve %6 indirimli fiyatı ile satın almak için buraya tıklayın.

DJI Mini 3 Pro, 4K/60fps, 1080p/120 fps video ve 4:3 48 MP fotoğraf çekebilen gimbala sahiptir. Günün fırsatları arasında Prime üyelerine özel 38.158 TL fiyatıyla öne çıkıyor.

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Samsung’un amiral gemisi tabletlerinden biri olan Galaxy Tab S9 Ultra, 2960 x 1848 Piksel ekran çözünürlüğünün yanı sıra 120 Hz yenileme hızı bulunuyor. Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ve 12 GB RAM kapasitesi bulunuyor. Amazon günün fırsatları kapsamında şu anda 29.999 TL fiyat ile satılıyor.

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Intel Core i7-13620H işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 4070 ekran kartı ile karşımıza çıkan MSI Katana 15, oyun bilgisayarı arayanlar oldukça iyi bir seçenek. Etkileyici ekranı ve oyun odaklı tasarımı ile dikkat çeken bu dizüstü bilgisayar, 48.399 TL fiyatı ile günün fırsatları arasında.

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Günlük kullanımda, çoklu görevlerde ve hafif oyunlarda oldukça işinize yarayabilecek bir telefon olan Redmi 13, 8GB RAM kapasitesi ile karşımıza çıkıyor.

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1296p Full HD görüntü kalitesinde, 360° yatay görünüm ve 108° dikey görünüm desteği ile size çok yönlü net görüntülü kayıt deneyimi sunan Xiaomi Akıllı Kamera C300; yeni bir AI İnsan Tespit Algoritması kullanırken, gelişmiş doğruluk için yanlış alarmları etkili bir şekilde filtreler.

Ürünü incelemek veya 1.329 TL indirimli fiyatıyla satın almak için buraya tıklayın.

Mosiller Elektrikli Sinek Raketi; 2’si 1 arada fonksiyonu, yüksek voltajlı elektrikli tel, UV lamba ve güvenli ağ tasarımı ile iç mekanlarda sinek ve böceklerden kolayca kurtulmanızı sağlar.

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Yüksek kapasitesi, hızlı veri aktarımı ve enerji verimliliği ile öne çıkan Lexar SODIMM 16GB DDR4 RAM, 1.418 TL fiyat ile Amazon Günün Fırsatları arasında yer alıyor.

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Hem Star Wars hayranları hem de LEGO koleksiyoncuları için mükemmel bir parça olan Star Wars Mandalorian Kaskı; detaylı tasarımı, kaliteli yapım süreci ve özel koleksiyonluk özellikleri ile oldukça dikkat çekiyor. Ayrıca 584 parçadan oluşan bu model, Star Wars evreninin ikonik kaskını yeniden yaratmanıza imkan tanıyor.

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