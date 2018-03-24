Dünyanın en büyük e-ticaret hizmetlerinden birisi olan Amazon, yeni aldığı bir patentle kullanıcılarına teslimatları daha hızlı ve yüksek kaliteli yapmayı hedefliyor.

GeekWire tarafından tespit edilen yeni patente göre Amazon tarafından üretilecek olan yeni dronelar, paketi ulaştıracağı yere vardığında, eğer bir kişi ona bakarak el sallıyor ya da çırpınıyorsa onu algılayarak paketini verebilecek. Drone, ellerin sallanması, ışığı açıp kapatarak sinyal verme ve bağırma gibi hareketleri algılayabilecek. (Resimde, çılgınca kollarını sallayarak ve ağzının yanında konuşma balonu olan bir adam gösterilmektedir).

Patent ilk olarak Temmuz 2016'da kabul edildi ancak patent merkezi tarafından bu hafta yayınlandı. Ancak droneların şimdi üretilmesi ya da üretilmiş olsalar bile kullanılması pek mümkün görünmüyor. Zira ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) hala droneların ticari faaliyetlerde kullanımına ilişkin olan düzenlemeleri yapmaya çalışıyor.

Bununla birlikte Amozon'un dronelarının belirtilen hareketleri algılayabilmesi için son derece hassas mikrofonlarla donatılmış olması gerekiyor. Elbette bunun yanında derinlik sensörleri ve kızıl ötesinden başlayarak bir dizi sensörün de entegre olarak çalışması bekleniyor. Öte yandan droneun her el sallayana da durması hiç iyi olmaz. Ancak bu tip bir droneun ortaya çıkarılması zor görünmüyor.

Yine de Amazon'un dronlelarıyla ilgili birçok soru bulunuyor; acaba evde kimse yokken teslimat yapar mı, ya da tam giderken arkasından bağırsak bizi duyup döner mi? Amazon dronelardan kaynaklanan sorunlarda ücretleri iade eder mi? Siz ne düşünüyorsunuz gelecek daha mı zor olacak acaba.