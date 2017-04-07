Amazon'dan Jeff Bezos, 1 Milyar Dolarlık Hissesini Satıyor!

Amazon'un kurucuları arasında yer alan Jeff Bezos, Amazon'a ait 1 milyar dolar değerindeki hisselerini "garip bir nedenle" elden çıkarmaya karar verdi.

Amazon.com'un kurucusu Jeff Bezos yaptığı açıklamada, gelecek yıl yolculu uzay uçuşlarına başlayacak Blue Origin roket şirketini finanse etmek için yılda yaklaşık 1 milyar dolarlık Amazon.com hissesini elden çıkarma kararı aldığını duyurdu.

Blue Origin 2017'de şirket pilotları ve mühendisleri ile test uçuşlarına başlamayı umduğunu açıklamıştı. Amazon.com Inc (AMZN.O) genel müdürü Bezos ve "Şu andaki iş modelim Blue Origin le uzaya yolculuk. Bunu finanse etmek için 1 milyar dolarlık hisse senedi satışı gerçekleştireceğim ve şirkete yatırım yapacağım.” ifadelerini kullandı.

Bezos, uzay uçuşu maliyetini düşürmek için uzun vadeli bir hedef güdüyor. Bezos'a göre bu hedefin gerçeklemesi mümkün ve yakın gelecekte, Bezos ve arkadaşlarının yaptığı şeyler kalıcı bir kurtuluş haline gelecek.

Reuters'in verilerine göre Bezos, 80.9 milyon hisse ile Amazon'un en büyük hissedarı. Çarşamba günkü Amazon.com borsa değeri kapanış fiyatı olan 909.28 dolardı. Bezos, 1 milyar dolarlık Amazon hisse senedi satma taahhüdünü yerine getirmek için 1.099.771 adet hisse satmak zorunda kaldı. Bezos'un şirketteki yüzde 16.95 hissesini temsil eden toplam Amazon hisseleri yaklaşık 73.54 milyar dolar değerinde. Kısacası 1 milyar dolar için “çerez parası” diyebiliriz. Washington merkezli Blue Origin ise, Dünya çevresinde yolcularla “11 dakikalık” uzay yolculuğu için çalışıyor.