Ünlü e-ticaret sitesi Amazon'dan Nintendo Switch'i ön siparişle alan kullanıcılar ürün satışa çıktığında "stokta yok" yazmasıyla soluğu Reddit'te aldı.

Dünyanın en ünlü e-ticaret sitelerinden biri olan Amazon, Nintendo'nun en yeni oyun konsolu Nintendo Switch'i haftalar öncesinden ön siparişe çıkarmış ve ön siparişle ürünü alan kullanıcılara çıktığı an ürünlerin kargoya verileceğinin sözünü vermişti.

Ancak işler ne Amazon'un ne de Nintendo Switch'i ön siparişle alan kullanıcıların istediği gibi gitti. Amazon, Nintendo Switch'in satışa çıkmasıyla birlikte ürünü satın alan kullancııları "ürün stokta yok" mesajıyla karşıladı. Hal böyle olunca da Nintendo Switch'i Amazon'dan alan kullanıcılar seslerini duyurmak için Reddit'te toplandı.

Reddit'te kullanıcıların yoğun mesajları üzerine Amazon kanadından bir açıklama geldi. Kendilerinin bu olayda bir suçu olmadığını söyleyen ve henüz Nintendo tarafından kendilerine siparişlerin ulaşmadığını belirten Amazon yetkilileri, mağdur kullanıcılara 50 dolarlık hediye çeki vererek kullanıcılara yardımcı olabileceklerini söyledi. Böylelikle Amazon, olayı tatlıya bağlamış oldu.