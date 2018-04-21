Kaliforniya eyalet mahkemesinde açılan yeni bir dava Tesla şirketi hakkında oldukça kötü iddialar taşıyor. Açılan davaya göre Tesla, sözleşmeli personelini yasal olandan daha fazla çalıştırıyor, üstelik zorunlu çalışma molalarına izin vermediği gibi herhangi bir mesai ücreti de vermiyor.

Tesla firması hakkında açılan soruşturmada eğer çalışanlar haklı çıkarsa Elon Musk’ın başı gerçekten ağrıyabilir. Bir diğer iddiaya göre Tesla çalışanlarını bu konuda sindirmek adına sözleşmeli personeline maaş çeki yerine tazminat tabanlı bir maaş kartı takdim ediyor. Yani 'her an size kapıyı gösterebiliriz' mesajı açık olarak veriliyor.

Şirketin geçmişi ve işçilerine yönelik daha önceki baskıları düşünüldüğünde iddiaların haklı olma ihtimali oldukça yüksek. Zira eksik personel sayısı ile maksimum kapasitede üretim yapmaya çalışmak; çalışanların sömürülmesinin yanında, birçok iş kazasını da beraberinde getiriyor. Tesla’nın aynı fabrikasında 2015 verilerine göre %8.8 iş kazası oranı ile sektörün en fazla kaza yaşanan fabrikası olduğunu da hatırlatalım.

Elon Musk’ı bu dönemlerde çıkan ‘Hızlı üreteceğiz, yüzlerce yeni işçi alacağız.’ benzeri açıklamalarıdan sonra çalışan kesimin haklı olduğuna inanmak oldukça kolay. Özellikle Tesla’nın ismi olan devasa bir şirket olması ve burada çalışmanın kişisel cv’leri adına faydalı olacağını düşünen birçok gencin, sırf marka değeri için bu tür bir yaklaşıma göz yummuş olma ihtimali de oldukça yüksek, zira tesla adını duyan her hevesli çalışan adayı, bir şekilde bu şirketin bir parçası olmak isteyecektir. Türkiye’de de buna benzer büyük kurumların benzer sistemleri olduğu düşünüldüğünde; Amerika gibi üretim ve pazarlamanın liderliğinde üst sıralarda yer alan bir ülkede de bunların yaşanıyor olması oldukça muhtemel.

Henüz mahkemeye dair bir sonuç elde edilmemiş olsa da soruşturma devam ediyor, belirttiğimiz üzere Amazon vakasından sonra Tesla da en iyi ihtimalle çalışma şartları sebebiyle sosyal medya gözünde ayıplanacaktır.