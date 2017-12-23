Amazon.de'den Nasıl Alışveriş Yapılır?

Bir süredir Amazon.de Türkiye'ye gönderim yapıyor. Ayrıca artık site Türkçe oldu. Peki dünyanın en büyük alışveriş sitelerinden olan Amazon'dan, Türkiye'de yaşıyorken nasıl alışveriş yapılır?

Yılbaşına az kaldı ve bildiğiniz gibi Amazon, yılbaşında en iyi indirimleri yapan satış sitelerinden biri. Kısa bir süre önce Amazon.de yani Almanya merkezli sitesi üzerinden Türkiye'ye de gönderim yapmaya başlayan alışveriş sitesi, şimdi de Türkçe dil hizmeti sunmaya başladı. Peki zaman zaman kafa karıştırıcı olabilen bu siteden nasıl alışveriş yapılır? Güvenli midir?

Açıkçası bu kadar büyük bir markanın güvenilir olduğunu söyleyebiliriz. Sonuçta güvenilir olmasalar bugün geldikleri noktaya gelemezlerdi. Bizim daha önce sormamız gereken soru, "Türkiye'de alışveriş yapmak nasıl?" ve "ulaşım nasıl sağlanıyor?" olmalı. Ancak her şeyin bir sırası var. Öncelikle Amazon.de'ye girip siteyi Türkçe hale getirelim.

Burada yapmanız gereken tek şey sağ yukarıda bulunan dil sekmesinden "Türkçe-TR" ye tıklamak. Bundan sonra siteyi tümden Türkçe olarak kullanabiliyoruz. Daha sonra ise bir hesap alıp giriş yapmanız gerekiyor.

Yine hesap açmak veya giriş yapmak için dil sekmesinin yanındaki "Hesabım" kısmına tıklamanız yeterli. Buradan sonra isterseniz aynı sekmeden "Hesabım" kısmından teslimat adresinizi belirleyebilir, isterseniz teslimat adresinizi ürünü satın alırken de girebilirsiniz. Ancak teslimat adresinizi önceden girmek, ürünün Türkiye'ye gelip gelmediğini önceden kontrol etmenizi sağlıyor. Ayrıca buraya yine TC kimlik numaranızı girmeniz, gümrük işlemlerinde kolaylık sağlıyor. Yani girmenizi öneririz.

Şimdi burada bahsedilmesi gereken Türkiye'ye özel birkaç durum var. Eğer satın aldığınız ürün 49 Euro'nun üzerindeyse, ürünlere kargo ücreti ödemiyorsunuz. Ancak burada her ihtimalde alınan "ithalat ücretleri depozitosu"ndan bahsetmek gerekiyor. Amazon, ürüne göre belirli bir ücret kesiyor. Ancak bu ücret gümrük işlemlerinizden daha yüksekse bu ücreti Amazon geri iade ediyor. Ancak gümrük ücretleri daha yüksek bir fiyata denk geliyorsa, Amazon sizden daha yüksek bir para talep etmiyor.

Şimdi geldik Türkiye'ye gönderilen ürünlere. Bu noktada birçok üründe " Bu ürün Türkiye adresine teslim edilemiyor!" uyarısını göreceksiniz. Eğer ürünün fiyatından ve kendisinden memnunsanız ve alacaksınız, bu uyarıyı hiç takmadan devam edin. Eğer ödeme yapmanıza izin veriyorsa, ürünün Türkiye'ye de gönderimi de vardır. Ancak Türkiye'ye gönderimi yoksa Amazon hiçbir şekilde ödeme yapmanıza izin vermiyor.