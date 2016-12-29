Amazon, Drone ile Teslimat Hizmeti İçin Zeplinleri Kullanmayı Planlıyor

Amazon’un drone ile teslimat hizmeti için zeplinleri kullanmayı planladığı patent başvurusu ortaya çıktı.

Amazon, 2013’ten beri drone ile teslimat hizmeti üzerinde çalışıyor. Bugün ise CB Insights firmasından Zoe Leavitt tarafından, Amazon’un drone ile teslimat hizmetine ilişkin bir patent başvurusu Twitter üzerinden paylaşıldı.

Bu patent başvurusu Amazon’un drone ile teslimat olayını ne ölçekte ve nasıl gerçekleştireceğini gözler önüne seriyor. Patent başvurusunda yer alan çizimde, Amazon’un bu iş için “hava ikmal merkezleri” adını verdiği, zeplinler tarafından taşınan depoları kullanmayı planladığı görülüyor.

Bu hava ikmal merkezlerinde belirli miktarlarda ürün depolanacak ve hava ikmal merkezleri, Amazon’un belirli ürünlerin talep edileceğini öngördüğü yerlere yakın bir yer konumlanacak. Hava ikmal merkezlerinde yer alan drone’lar ise, buralardan teslimatları ait olduğu yerlere ulaştıracaklar. Ayrıca bu drone’lar arasında, sıcaklık kontrollü olanlar da bulunacak ve yiyecek teslimatı için kullanılacak.

Patent başvurusunda, bu hava ikmal merkezlerinin kullanımına bir örnek de verilmiş. Bu örneğe göre, büyük bir spor karşılaşması sırasında, taraftarların satın almak isteyeceği atıştırmalık ve hediyelik eşyalarla doldurulmuş hava ikmal merkezleri, bu karşılaşmanın gerçekleştiği mekanın üzerinde konumlanacak ve böylece taraftarlar karşılaşma esnasında Amazon’dan istedikleri şeyi sipariş ederek anında teslim alabilecekler. Ayrıca başvuruda, hava ikmal merkezlerinin, ses veya üzerinde bulunan ekran yoluyla reklam yapabilmek için stadyumlara yakın uçabileceği de belirtilmiş. Bununla birlikte patent, hava yoluyla teslimatı kolaylaştırmak için planlanan karmaşık bir sistemler ağını da içeriyor.

Amazon, yerden hava ikmal merkezine ya da hava ikmal merkezinden yere insan, erzak ve drone taşıyabilmek için büyük servis araçları kullanmayı da planlıyor. Drone’ları da servis araçlarıyla taşımak istemelerinin sebebi ise, bu cihazların güçlerini sadece ürün teslimatında kullanmak istemeleri.

Tüm bu drone’lar ve servis araçları, birbirlerine hava durumu, rüzgar hızı ve rota gibi bilgileri aktarmalarını sağlayan bir mesh ağı üzerinde görev yapacak.