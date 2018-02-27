1 trilyon dolar, rakamla: 1.000.000.000.000 dolar. Apple dünyanın en değerli şirketi konumunda ve bu psikolojik baraja çok yakın. Peşinde ise ondan daha hızlı büyüyen bir dev var: Amazon.

Kasiyersiz market, kendi kargo şirketine sahip alışveriş platformu, dünyanın en zengin insanı olan bir CEO derken Amazon, nereden baksanız son yılların en hızlı yükselen şirketlerinden birisi olarak göze çarpıyor. Analistler Apple’ın 1 trilyon dolar barajına çok yakın olması nedeniyle 2018 içinde herhangi bir şirketin bu değeri geçeceğini tahmin ediyorlar.

Market zincirlerini genişletmek ve yenilikçi ürünlere Amazon etiketi koymak için yarışan firma, Whole Foods adına bir ABD’li şirketi satın aldı. Aynı zamanda Amazon Prime gibi içerik yayıncılığı girişimine daha çok odaklanıyor olması, analistlere göre şirketin önünü açıyor.

Amazon’un değeri şu an 737.8 milyar dolar seviyesinde ve hisse fiyatı ise 1.521 dolarda. Bugünlerde 900 milyar doların üzerine çıkan Apple’ı geçmesi için ondan daha hızlı para kazanması gerekecek. Ancak çoğu analiste göre CEO Jeff Bezos’un bir anlık hamlesi hisse fiyatlarını uçurabilir ve şirketin değerini katlayabilir.

Amazon dünyanın bazı bölgelerinde hizmet vermeyen ve hatta resmi olarak ülkemize yeni giriş yapacak olan bir firma. Bu durum göz önüne alındığında kazanmaya müsait daha fazla parası Amazon’u bekliyor. ABD’de başlattığı market zincirinden, dizi ve film izlenebilen Netflix rakibi Amazon Prime’a kadar çok geniş bir ağa hizmet sağlayan şirketin Apple’ı alt etmemek için bir bahanesi yok gibi gözüküyor.

Apple’ın çok güvendiği iPhone X adımı ise onu istedği yere getirmedi. Hisse fiyatları, kötü satış grafiklerinden etkilenerek düşmeye başlayan Apple, eskiye nazaran çok daha yavaş bir büyüme kaydediyor, yani duraklıyor. Amazon ise hisse fiyatlarını uçuracak formüller arasında seçim yapacak kadar özgür.