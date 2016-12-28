Amazon Echo Sürekli Sizi Dinliyor Olabilir

ABD'de yaşanan bir cinayet olayından sonrasında kafalarda tek bir soru oluştu. Acaba elektronik aletler bizi sürekli dinliyor mu?

ABD'de maç izlemek için bir araya gelen 3 arkadaştan bir tanesi evin jakuzisinde ölü bulundu. Mahkeme ev sahibinin cinayeti işlediğini düşünüyor ve bunu kanıtlayabilmek içinse evde bulunan akıllı ev asistanı Echo'yu kullanmayı planlıyor. İddialara göre cinayet yerinin yakınlarında bulunan Echo, ortamda gerçekleşen konuşmaları ve gürültüleri kaydetmiş olabilir.

Amazon'dan kullanıcı ses kayıtlarını isteyen FBI, bu kayıtlar ile olayı aydınlatmak istiyor. Fakat Amazon, kullanıcı dosyalarını veremeyeceklerini bildirdi. Olayla ilgili ABD'de mahkeme süreci devam ederken bir yandan da her kesin merak ettiği ve şüphelendiği bir detay ortaya çıktı. Evimizde bulunan ve üzerinde mikrafon olan her elektronik aletin bizi dinliyor olabilir. Bu sorunun cevabı henüz netleşmemişken siz siz olun yasa dışı hiçbir işe bulaşmayın.