Amazon Echo'ya Komut Vermek İçin Sadece 'Bilgisayar' Demek Yeterli!

Amazon Echo ve Echo Dot, artık “bilgisayar” sözcüğü ile aktif hale getirilebiliyor.

Amazon, akıllı hoparlörleri Echo ve Echo Dot’a yeni bir uyanma sözcüğü ekledi. Bu sözcük, herhangi bir Star Trek hayranının isteyebileceği “bilgisayar” sözcüğü. Tabii yeni sözcüğü kullanmadan önce, akıllı cihaz üzerindeki Alexa uygulamasını açıp ayarlardan “uyanış sözcüğü” bölümüne girerek bilgisayar sözcüğünü aktifleştirmek gerekiyor.

Bundan önce Alexa, Amazon ve Echo komutlarıyla akıllı hoparlör aktifleştirilebiliyordu, şimdi bu seçeneklerin arasına kullanıcıların kendilerini bir bilim-kurgu filmindeymiş gibi hissetmelerine neden olabilecek, nispeten daha havalı bilgisayar sözcüğü eklendi.

Amazon Echo’ya yapılan bu güncellemenin yaklaşık bir haftadır yavaş bir şekilde dağıtıldığı anlaşıldı. Ancak görünen o ki, şimdiye kadar çok az insan bu güncellemeyi farketti.