Amazon, ekim ayında Prime'a özel bir kampanya daha gerçekleştireceğini duyurdu. İşte binlerce ürünü indirime sokacak kampanya hakkında bilmeniz gerekenler.

Dünyanın en büyük e-ticaret platformu Amazon, her yıl düzenli olarak Prime abonelerine özel kampanyalar başlatıyordu. Örneğin birçok kategoriden üründe büyük indirimler sunan Prime Day, bu yıl temmuz ayında gerçekleştirilmişti.

Şimdi ise şirketten çok sevindirici bir haber geldi. Amazon, önümüzdeki ekim ayında yepyeni bir büyük kampanya gerçekleştireceğini açıkladı.

Ekimde “Prime Big Deal Days” indirimleri geliyor

Teknoloji devinin yaptığı açıklamaya göre Prime Big Deal Days, ekim ayında geri dönecek. Ekim ayının Prime Day’i olarak nitelendirebileceğimiz bu kampanya, yılbaşı ve noel yaklaşırken kullanıcılara erkenden indirimlerle alışveriş yapma imkânı tanıyacak.

Etkinlik, aralarında Türkiye’nin de yer aldığı 19 ülkede gerçekleştirilecek. Farklı markalardan binlerce üründe indirimlerle karşılaşacağız. Tam tarihi ise henüz açıklanmadı. Bu konu hakkında bilgi geldiğinde sizlerle paylaşacağız. Tabii ki her kampanyada olduğu gibi fiyatı düşen ürünler hakkında da içeriklerimiz olacak.

Prime Big Deal Days indirimleri, sadece Prime üyelere özel olarak karşımıza çıkacak. Bu nedenle kampanyadan yararlanmak için aylık 39 TL’lik sisteme abone olmanız gerekiyor. Prime, bedava ve hızlı kargo, indirimler, yüzlerce film ve diziye ulaşmanızı sağlayan Prime Video ve her ay bedava oyunlar veren Prime Gaming gibi avantajlara sahip.