Amazon, Geliştirdiği Video Oyununu İptal Etti

Dev şirket Amazon, yakında çıkacak olan online spor oyunu 'Breakaway'in gelişim sürecini durdurdu.

Amazon, ev eşyası satıyor, elektronik cihazlar üretiyor bazense video oyunları üretiyor. Twitch'in bile sahibi olan Amazon, 2014 yılında bir oyun stüdyosu Double Helix'i satın alma girişimlerinde bile bulundu. Ancak Amazon, en büyük video oyunu projesini iptal etmiş gibi görünüyor.

Reddit'teki Breakaway geliştirme ekibine atfedilen bir mektuba göre, oyun 'Breakaway', artık geliştirilen bir proje değil. Oyunun iptali içinse belirli bir sebep yok.

Amazon açıklamasında ise, “Tüm çabalarımıza rağmen, oyunda hepimizin umduğu atılımı gerçekleştiremedik. Çok fazla ruh arayışımızın ardından, ekip yeni fikirlere odaklanmaya karar verdi."

Amazon Game Studios'un kuruluşuyla birlikte Breakaway ve diğer iki oyunun yanı sıra Amazon'un oyun geliştirme üretiminin tümünü 2016'da tanıtmıştı. Kahramanlarla oynadığınız bir 'mitolojik spor oyunu' olduğu söylenmişti. Oyunun odak noktası ise 4 kişilik takımlarla rakip takıma doğru topu hareket ettirmekti. Oyunun bir tanıtım videosunu ise aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

Amazon'un 'Breakaway' geliştirme ekibinin tam açıklaması ise şöyle:

"Herkese merhaba,

Sizi Breakaway'in gelişimiyle alakalı bilgilendirmek istedik.

Son duyurulardan beri, topluluk geri bildirimlerini uygulamak için ve Breakaway'in temel oyununun aslını uygulamak için çok çalıştık. Birçok fikri geliştirmiş ve çok ilerlemiş olsak da, kendimiz için çok yüksek bir çıta oluşturuyoruz. Çabalarımıza rağmen, oyunda hepimizin ümit edebilecaği atılımı gerçekleştiremedik. Çok fazla ruh arayışından sonra ekip yeni fikirlere odaklanmaya karar verdi. Sonuç olarak, Breakaway artık aktif geliştirmede değil.

Ekibin çalışmalarıyla son derece gurur duyuyoruz ve böyle adanmış ve hevesli bir topluluğun parçası olmanın ayrıcalığını yaşıyoruz. Yeni projelerimizle ilgili paylaşacağımız haberleri alır almaz bu kanalda açılayacağız ve eğer bizi Breakaway'e götüren bir ilham kaynağı olursa, bunu ilk öğrenen siz olursunuz."

İlerleyen günlerde ekipten ne gibi haberler gelir bilinmez ancak bunca emekten sonra oyunu iptal etmek gerçekten zor bir karar gibi görünüyor. Siz de Breakaway adlı oyunu heyecanla bekleyen guruhtan mıydınız? Geliştirme ekibinin 'oyun iptali kararı' hakkında ne düşünüyorsunuz?