Amazon, Gerçek Zamanlı Video Analizi Programı Geliştirdi

Amazon Rekognition Video sayesinde, üretilen içeriklerin analizlerine daha rahat erişim sağlanacak.

Amazon’un AWS bölümü, yeni geliştirdiği Rekognition Video araçları hakkında bilgi verdi. Yeni hizmet sonradan yüklenen videolar ve canlı yayın akışları için denetleme yapacak. Amazon yeni hizmetini, bazı rakiplerinin kullanımına da sunacak.

Videolar içerisinde nesneleri tanımlamak fotoğraflardan çok daha zor ve Google bir yıl boyunca bunun üzerinde çalıştı. Amazon AWS bölümü Google’ın başarmak istediğini başardı; statik görüntüleri analiz eden ve raporlayan bir araç geliştirdi. Geliştirilen bu araç videodaki nesneleri ve ünlü kişileri otomatik olarak tanıyor.

Umarız Amazon, Rekognition Video sayesinde internetteki porno ve şiddet içeriklerinin önüne geçebilir. Yakın zamanda YouTube’un başı bu içerikler yüzünden büyük derde girmişti. İki firmanın yakın zaman içerisinde bu konuda beraber çalışabileceğini düşünüyorum.