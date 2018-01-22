Market kasalarında saatlerce sıra beklemeyi, kasiyer ürünleri doğru geçirmiş mi diye uzun fişleri kontrol etmeyi unutun. Tamamen otonom süper market olan Amazon Go'da istediğiniz ürünü alın ve çıkıp gidin. Amazon, kayıtlı hesabınızdan ücreti otomatik olarak kessin.

Bir insanın ihtiyacı olan neredeyse her şey bulunabildiği için çoğu insan, alışverişini süper marketlerde gerçekleştirmektedir. Fakat süper marketlerin de kusurları vardır; uzun kasa sırası. Bazı süper marketler kasa sıralarının önüne geçmek için müşterilerin aldıkları ürünleri kendileri sisteme okutup ödeme yaptıkları ekspres kasa sistemini kullanmaktadır. Fakat bu bile yeterince pratik değildir.

Dünyaca ünlü e-ticaret şirketi olan Amazon, tüketicilerin market kasaları ile uğraşmamaları için Amazon Go adında bir süper market açtı. Amazon Go’da herhangi bir kasa bulunmuyor. Müşteriler almak istedikleri ürünleri alıyorlar ve çıkıp gidiyorlar. Tahmin edebileceğiniz gibi Amazon Go ürünleri ücretsiz olarak sunmuyor ya da veresiye defterine yazmıyor.

Amazon müşterileri, Amazon Go’ya girerken Amazon’un mobil uygulamasını açarak barkod alıyor ve girişteki tarayıcılara bu barkodu okutuyor. Bu andan itibaren siz marketi terk edene kadar Amazon, sizi marketin dört bir yanındaki kızıl ötesi tarayıcılar ile izliyor. Bir ürünü raftan aldığınızda sepetinize ekleniyor, rafa tekrar koyarsanız sepetten çıkarılıyor. Eğer ürünle birlikte marketi terk ederseniz, ücreti Amazon hesabınıza kayıtlı karttan çekiliyor.

Amazon’un açıklamasına göre Amazon Go’nun algoritması yalnızca bazı stoklama hataları gerçekleştiriyor. Fakat hiçbir zaman kartınızdan alması gerekenden fazla ücret almıyor. Üstelik Amazon Go’dan aldığınız her şeyi mobil uygulama aracılığı ile kontrol edebilirsiniz. Bu nedenle algoritmaya güvenmeseniz bile uygulamadan hangi ürünlere ne kadar ödeme gerçekleştirdiğinize bakabilirsiniz.

Tamamen otonom bir market fikri her ne kadar ütopik olsa da Amazon bunu gerçekleştirmeyi başarmış gibi görünüyor. Tabii bu sistemin tüm dünyada, tüm süper marketler zincirlerinde kullanılması milyonlarca kişinin işsiz kalmasına, dolayısı ile büyük bir kriz yaşanmasına neden olabilir. Yine de otonom marketlerin pratiklik açısından o kadar da korkutucu olmadığını söyleyebiliriz.