Amazon’da günün fırsatları kapsamında bugün de birçok ürün indirimde! Biz de sizler için bu fırsat ürünlerinden bazılarını listeledik.

Tabletten ofis sandalyesine birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

''Bu içerik 21.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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120 watt maksimum güce sahip Logitech Z533 Multimedya Hoparlör sistemi, 2.25 inç (5.7 cm) sürücülere sahip. Kulaklık girişi ve fazladan bir 3.5 mm giriş ile güç, ses ve bas düzeyi gibi temel hoparlör denetimlerine erişmenizi sağlayan kablolu denetim bölmesini kullanarak sesi kolayca yönetebilirsiniz.

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Yüksek çözünürlüklü 12,4 inç ekrana sahip olan tablet, 90 Hz’ye varan uyarlanabilir yenileme hızı ile dikkat çekiyor. Ayrıca yeniden tasarlanarak suya ve toza dayanıklı hale getirilen ve kutu içeriğine dahil edilen S Pen ile istediğiniz şeyi yazıp çizebilirsiniz.

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Marvel hayranlarının özellikle tercihi olabilecek bu model, 590 parçadan oluşuyor. Sonsuzluk eldiveni legonun tamamlanmış hali ise 31 cm yüksekliğe sahip.

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Sırt ve kol dayama kısımlarının döşemesi şeklini koruyan birinci sınıf süngerden yapılan koltuk, maksimum 150 kiloya kadar taşıyabiliyor.

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14,1 inç'e kadar tüm bilgisayarlar için uygun olan bu sırt çantası, 17,5 lt hacme sahip. Geniş bölmeleri olan çantada elektronik cihazlarını sabit tutabilmeniz için bir koruma kayışı da bulunuyor.

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Gerçek yarış arabalarından esinlenilerek tasarlanan bu lego, çek-bırak fonksiyonu ile ileri fırlatılabiliyor. Ayrıca legoseverler, LEGO Builder uygulamasıyla setleri 3D yakınlaştırabilir, döndürebilir ve ilerlemeyi takip edebilir.

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Yüksek performanslı yeni hibrit mimariye sahip 12. Nesil Intel® Core™ i7 işlemci ile NVIDIA® GeForce RTX™ 30 Serisi GPU'ların güçlerini birleştirerek tasarlanan bu bilgisayar, Windows 11 Home işletim sistemine sahip. Ayrıca Acer bilgisayar; 15,6 inç ekranı, 165 Hz yenileme hızı ve 3 ms2 tepki süresi ile dikkat çekiyor.

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Stanley termosun çift duvarlı izolasyonu sayesinde içeceklerinizi 12 saate kadar soğuk, 8 saate kadar sıcak ve 40 saate kadar buzlu tutabiliyorsunuz. Ürün paslanmaz çelikten üretilmiştir ve BPA içermez.

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65 inç ekran boyutuna sahip Toshiba TV, 3840x2160 çözünürlüğü ve Ultra HD (4K) ile net görüntüler sunuyor. Ayrıca cihazda Wi-fi desteği de bulunuyor.

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