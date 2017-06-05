Ünlü online alışveriş mağazası Amazon, Ice kod adı altında yeni bir telefon üzerinde çalışıyor.

Ebay ile beraber dünyanın en büyük online alışveriş mağazalarından birisi olan Amazon, Ice kod adı ile üst düzey bir telefon geliştiriyor. İsimsiz bir kaynaktan gelen bilgilere göre, telefonu seçilmiş bazı kullanıcılar test etmeye başladı. Telefon hakkında sızan bilgiler, cihazın şu anda Amazon’un yapay zekası Alexa’yı desteklemediğini gösteriyor. Yine de telefonun şu anda test aşamasında olduğu düşünülürse, gelecekte Alexa’nın telefona ekleneceğini görebiliriz.

5.2 ila 5.5 inç arasında bir ekranla çıkması beklenen Ice kod adlı telefonda Snapdragon 435 yonga seti, 2 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanının bulunacağı belirtildi. Cihaz tanıtıldığında daha net bilgilere sahip olacağız, ancak şimdilik bu bilgilerle yetinmemiz gerekiyor. Android 7.1.1 Nougat işletim sistemi ile gelmesi beklenen telefonun 13 MP’lik bir arka kamera ve hemen yanında parmak izi okuyucu sunması bekleniyor.

İnternet üzerinden çok büyük bir pazara ev sahipliği yapan Amazon, bu pazarı etkin bir şekilde kullanabilirse yeni telefonunu çok fazla insana ulaştırabilir.