Apple TV ve Chromecast Yeniden Amazon'da Satışa Çıkıyor!

Amazon, Google'ın agresif hamlesinden sonra teknoloji devi ile arasındaki buzları eritmek için yeni hamleler yapıyor. Apple TV ve Chromecast 2 yıllık bir aranın ardından yeniden Amazon'da satışa çıkacak.

Amazon ile Google arasındaki gerilimde sular durulmaya başlıyor. Amazon, iki yıllık bir sürenin ardından Apple’ın yayın cihazı olan Apple TV’yi ve Google’ın yayın cihazı olan Chromecast’ı çevrimiçi olarak satışa sunacak.

Amazon her iki cihazı da ürün listelerine eklemiş durumda. Ancak şu an için siparişlere açmış değil. Fakat bir Amazon sözcüsü gönderdiği e-postada, Apple TV ve Chromecast’ın Amazon’da satışa çıkacağını doğruladı.

Hem Apple TV hem de Chromecast, 2015 yılında Amazon’da satıştan kaldırılmıştı. Apple TV için gerekçe, Apple’ın Amazon Prime Video içeriklerinin Apple TV üzerinden izlenmesi için uygun bir yol sunmamasıydı. Fakat bu sorun ilerleyen süreçte Apple TV için Prime Video uygulaması yayınlanmasıyla çözüldü.

Google Chromecast için ise durumlar biraz daha karışık. İlk sorun, Amazon Video’nun hala Chromecast desteği sunmuyor olması. İkinci sorun ise Google ile Amazon arasındaki kavga. Google, Amazon’a Chromecast’ı desteklemediği ve yan kuruluşu olan Nest’te Google markalı ürünleri satmayı reddettiği için kızgın.

Google son olarak Amazon’un yayın aygıtları olan Echo Show ve Fire TV’de YouTube erişimini engelleyeceğini açıklayarak oldukça agresif bir hamle gerçekleştirmişti. İki şirket de bu gelişmeler sonucunda kullanıcıların bu gerilimden en hafif şekilde etkilenmesi için en kısa sürede anlaşma sağlayacaklarını açıklamıştı.

Amazon’un yeniden Google Chromecast’ı ürün listelerinde yayınlaması, perakende devinin Google ile arasındaki buzları eritme çabası olabilir. Bu gelişmeler sonucunda Google, YouTube ile ilgili kararını yeniden gözden geçirerek Echo Show ve Fire TV kullanıcılarını mağdur olmaktan kurtarabilir.