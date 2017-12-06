Google, aldığı yeni bir kararla Amazon ürünleri olan Fire TV ve Echo Show'dan YouTube'a erişimi kapatacak.

Google ve Amazon arasındaki gerilim gittikçe kızışıyor. Son olarak Google, YouTube’u Amazon ürünleri olan Fire TV ve Echo Show’dan kaldıracağını açıkladı. Bu da binlerce Amazon kullanıcısının yayın cihazlarından YouTube’a herhangi bir şekilde erişemeyeceği anlamına geliyor.

Her şey, Amazon’un Chrome Cast’ı satmayı ve ürünlerinde Chrome Cast desteği sunmayı reddetmesiyle başladı. Amazon’un bu hamlesi, iki dev şirket arasında bedelini müşterilerin ödediği bir savaşın başlamasına neden oldu.

Pek çok kişi Amazon’un Google’ın sesli asistanı Google Home’u satmamasını normal karşılıyor. Amazon’un sesli asistanı Alexa’nın en büyük rakibinin Google Home olduğunu düşünürsek Amazon'un haklı olduğunu söyleyebiliriz.

Fakat Chrome Cast konusu, Google’ın bir karşı hamle gerçekleştirmesine neden oldu ve şirket, dünyanın en büyük video paylaşım platformu olan YouTube’un Amazon ürünleri olan Fire TV ve Echo Show’da erişime kapatılacağını açıkladı.

Teknik olarak bu gelişmeler her iki şirketin de zararlı çıkmasına neden oluyor. YouTube’a binlerce Fire TV sahibinin erişememesi, içerik üreticilerinin abone kaybetmesine neden olacak. Haliyle Fire TV satışları azalacağı için Amazon da zarar edecek.

Her iki şirket de yaptıkları açıklamalarla bu ‘tatsız’ durumun en kısa sürede sona ermesi için anlaşmaya çalışacaklarını belirtti. Fakat iki şirket de zayıflık göstermektense müşteri kaybetmeyi göze alacakmış gibi duruyor.

Sonuç olaraksa olan yine YouTube’a erişemeyen masum Amazon kullanıcılarına oldu. Şirketlerin gelecek dönemdeki hamlelerinin ne olacağını bekleyip göreceğiz.