Amazon ile Podyumdaki Elbise Bir Saat Sonra Üzerinizde!

Amazon'un yeni tanıtımını yaptığı özelliği sayesinde fashion showlarda gördüğünüz elbise ya da diğer giyim ürünlerini hemen sipariş vererek bir saat içinde elinize alabilirsiniz.

Hiç bir defileye gidip de gördüğünüz elbiseyi o akşam giymek istediniz mi? Biz de istemedik. Ama isteyenler mutlaka olmuştur. Amazon bunu düşünerek yeni bir hizmeti test etmeye başladı.

Nicopanda's London Fashion Week kapsamında özel olarak bölgedeki Amazon Prime üyeleri için başlatılan servis, podyumda sergilenmekte olan elbiselerin listelenmesine izin verecek ve sipariş veren üyeler isterlerse bir saat içinde sipariş verdikleri moda ürününe sahip olacaklar.

Daha önce bir kaç kez daha moda alanına giriş yapmaya çalışmış olan Amazon, bu kez gerçekten başarılı olabilir. Nicopanda'nın yanında Burberry ve Tommy Hilfiger gibi markalar da benzer satış stratejilerini uygulamaya çalışıyorlar ancak hepsi her ne kadar tanınmış olsalar da Amazon kadar hizmet hakkında bilgi sahibi olamaz. Eğer Amazon bu özelliği tüm moda şovları için sıradan bir özellik haline getirirse markalar da buna daha çok ilgi duyabilir. Kimse hızlı alışveriş yapan bir müşteri dalgasına hayır demez.