Amazon, pazar payı olarak trilyon dolara ilk ulaşan şirket olabilir. Apple'dan daha hızlı yükseliş gösteren Amazon hisseleri, bu yıl tam %33 arttı.

Wall Street'in en güçlü analiz şirketlerinden biri olan Macquarie, Amazon'un Apple, Alphabet ve Microsoft gibi devlerden daha önce 1 trilyon dolarlık şirket hacmine sahip olacağını ön görüyor. Analistler, Amazon'un perakende satışlarda kâr marjı artışı olmasa bile yıllar içinde diğer rakiplerinden daha fazla ciro elde ederek trilyon dolarlık ilk şirket olacağını iddia etti.

Amazon'un gelirlerinin önemli bir kısmını oluşturan AWS (Amazon Web Services), bu büyümenin en önemli faktörlerinden biri. Çeşitli aboneliklerle bulut sunucu imkanları sunan AWS, her geçen gün büyümeye devam ediyor. Tabii internet üzerinden yapılan alışverişlerin de oldukça yüksek seviyeye ulaştığı günümüzde ve daha yüksek seviyelere ulaşacağı gelecekte Amazon'un payı büyük olacak.

Amazon'un pazar payı şu an 701 milyar dolar seviyesinde. Apple'ın 818 milyar dolarlık değeri ve Microsoft'un 716 milyar dolarlık değeri bulunsa da analistlere göre önümüzdeki yıllarda dengeler değişecek. %3 gerileyen Alphabet, %6 gerileyen Apple ve %11 artış gösteren Microsoft hisseleriyle kıyaslandığında oldukça iyi bir yükselik gösteren Amazon hisseleri bu yıl %33 artış gösterdi. Bu yükseliş önümüzdeki yıllarda da devam edecek gibi görünüyor.