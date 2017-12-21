Amazon ve Google ile arasındaki sıcak savaş süredursun, iki taraftan yapılan ılımlı açıklamalar sonrası ilk somut adım Amazon'dan geldi ve Amazon Prime Video sonunda Google Play'de indirime sunuldu.

Amazon, Prime'ın Android TV'ye gelişini çok uzun zamandır bekletmekteydi. Gün itibarı ile Android TV kullanıcıları, televizyonlarında bu platforma erişime sonunda kavuştu. Peki tüm bu süreç bir iyi niyet göstergesi mi, yoksa Google'ın Youtube'u, Amazon Echo Show'dan geri çekmesi sonrasında Prime'ı bir pazarlık malzemesi olarak kullanması mı?

Açıkçası ikinci seçenek çok daha olası görünüyor. Nitekim Amazon'un, Android tabanlı televizyonlar için Fire aplikasyonuna erişimleri bulunmakta. Bu yüzden, bu adım Amazon'un 'iyi niyet' adı altında yaptığı bir pazarlık hamlesi olabilir. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde Amazon'un, Amazon Tube ve Open Tube isimlerinin patentini alması sonrası iki şirket arasında ciddi bir gerilim başlamıştı ve durumun geldiği son nokta bu şekilde.

Önümüzdeki dönemlerde, Amazon'un video servisi hizmete girdiğinde bu savaşın daha da kızışmasını bekleyebiliriz. Milyar dolarlık bu şirketlerin, bizim sıradan gördüğümüz hamleleri satranç oynarcasına kurguladığından şüphe etmeye dahi gerek yok. Peki size göre Amazon'un bu hamlesi sonrası Google geri adım atar mı yoksa savaş kaldığı yerden devam mı eder?