Amazon, Internet isimli gizliliğe önem verip veri tüketimini olabildiğine sınırlayan yeni bir Android web tarayıcı uygulaması yayınladı.

Amazon, depolama alanını kullanırken ve veriyi indirirken olabildiğince mütevazi şekilde davranan bir Android Web tarayıcı uygulaması geliştirdi. “Internet” isimli bu uygulama, Mart ayından beri Google Play üzerinde bulunmasına rağmen pek çok kişinin gözünden kaçtı. Düzenlenen lansmanı kamuya açıklamayan Amazon, tarayıcının reklamdan ziyade kulaktan kulağa büyümesini istiyor.

Şu anda yalnızca Hindistan’da aktif olan Internet isimli web tarayıcı, Android 5.0 ve üstü cihazlarda kullanılabiliyor. Uygulamanın tarayıcı geçmişini kaydetmemesi ve özel sekmeleri desteklemesi, bazı kullanıcıların şimdiden ilgisini çekti.

Internet; Facebook Lite, YouTube Go veya Gmail Go gibi orijinal uygulamalara göre daha az veri harcayan daha iyi optimize edilmiş uygulamaları hatırlatıyor. Bu uygulamalar ile bazı temel özellikler barındıran Internet, daha az yer kapladığı gibi en sıkıntılı ağ bağlantılarını da optimize edebilir.

Özellikle yüksek hızlı internete erişemeyen insanlar için geliştirilen bu web tarayıcı, şu anda Hindistan’da ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Önümüzdeki günlerde ülkemiz dahil diğer ülkelerde de yayınlanması bekleniyor. Amazon, e-ticaret olarak başladığı işine farklı sektörlere adım atarak devam ediyor. Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan ünlü e-ticaret platformu, kısa süre önce film-dizi platformu için Yüzüklerin Efendisi’nin yayın haklarını eline almıştı.