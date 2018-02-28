Amazon, ‘Kapı Zili’ Şirketini 1 Milyar Dolara Satın Aldı!

Dünyanın en büyük e-ticaret şirketi olan Amazon, 1 milyar doların üzerinde bir anlaşma ile akıllı kapı zili üreten Ring adlı şirketi satın aldı.

Reuters’ın yayınladığı habere göre Birleşik Devletler merkezli e-ticaret ve bulut bilişim şirketi Amazon, 1 milyar doların üzerinde bir bedel karşılığında akıllı ev ürünleri şirketi Ring’i satın alma konusunda anlaşma sağladı. Amazon, geçtiğimiz sonbahar döneminde Amazon Cloud Cam ve Amazon Key kendi akıllı ev ürünlerini gün yüzüne çıkarmaya başlamışken Ring de akıllı kapı zilleri, güvenlik kameraları ve projektör ışıklarıyla tanınan bir şirkettir.

Bir Ring sözcüsü konu ile ilgili yaptığı açıklamada, şirketin etkili ve uygun fiyatlı akıllı ev güvenlik araçları piyasaya sürerek evlerde güvenliğin çok daha üst seviyelere ulaşmasını sağladığını, Amazon gibi yaratıcı ve müşteri odaklı bir şirketle iş birliğinin de mevcut çalışmalarını daha ileri bir seviyeye taşıyacağını belirtti.

Ring, Amazon tarafından satın alınan diğer şirketler gibi kendi adı ile hizmet vermeye devam edecek fakat Whole Foods, Twitch ve Audible gibi ürün özelliklerini Amazon ürünlerine dahil edecek.

Bir Amazon sözcüsü konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Ring’in evleri güvenli ve huzurlu kılma görevine yardımcı olacakları için heyecanlı olduklarını söyledi. Amazon’un Ring’i satın alması ile birlikte şirketin ev gözetim sistemlerini kendi akıllı hoparlörü olan Echo’ya daha entegre etmesi ve Cloud Cam ürününü geliştirmesi muhtemel.