Amazon, Fire TV İçin İnternet Tarayıcısı Üretti

Amazon, Fire TV için ‘’Silk’’ adında bir internet tarayıcısı tasarladı. Kullanıcılar artık televizyon üzerinden rahatlıkla internette gezebilecek.

Birçok kişi televizyon üzerinden internette gezmenin çok gereksiz olduğunu düşünebilir ancak nedense Amazon yeni ürettiği akıllı televizyon donglelarına bu özelliği ekledi. Bence televizyon karşısında internette gezmek güzel bir alternatif ve internet tarayıcısı Fire TV, rakiplerinden bir adım daha öne taşımış oldu. Apple TV ile kullanıcılar internete bağlanmak için 3. parti uygulamalara ihtiyaç duyuyor.

Amazon, hepimizin bildiği Google Chrome, Firefox ve Opera gibi Silk adında özel bir tarayıcı üretti. Silk, son üretilen yeni nesil Fire TV modellerine entegre edilerek, televizyonlara internet hizmeti de vermesini sağladı.

Şimdilik internet desteği sadece, birinci ve ikinci jenerasyon Westinghouse / Element 4K TV modellerinde bulunuyor. Amazonun sonbaharda sunduğu modellerde oluşan bir arızadan dolayı internete bağlanılamıyor ancak aralık ayında yayınlanan güncelleme ile bu sorun ortadan kalkacak. Yeni model Fire TV için özel üretilen Silk internet tarayıcısının incelemesine aşağıdaki videodan ulaşabilirsiniz.