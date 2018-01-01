Amazon, 'ev hizmetleri' kapsamında ev temizliği ve mobilya montajından sonra şimdi de telefon ekranınızı tamir etmek için evinize kadar geliyor.

Daha önce hiç telefon ekranınız kırıldı mı? Telefon tasarımlarının cam temelli olması ve ekranlarının büyümesi ile birlikte tüketicilerin büyük bir sorunu da ortaya çıkmış oldu; en ufak darbede kırılan ekranlar.

Başınıza gelmesi çok olasıdır; yolda yürürken bir anda telefon kaçarcasına elinizden fırlar ve yere düşer. Telefonu yerden bir kaldırırsınız ki ekran tuzla buz. Üstelik bir amiral gemisi kullanıyorsanız ekran tamiri de hem maddi hem de malzeme olarak pek kolay değildir.

Eğer kullandığınız telefon bir iPhone ise ekran tamiri çok daha zor ve pahalıdır. Üstelik herkese de güvenemezsiniz. Hemen her cadde üzerinde bir iPhone tamircisi ile karşılaşabilirsiniz fakat o ekranın nerede üretildiğinden dahi emin olamazsınız.

Ülkemizde yalnızca iki Apple Store olduğunu hatırlatırsak Apple’dan bir randevu alıp ekran tamiri yaptırmanın kolay olmadığı da anlaşılacaktır. Peki görevliler evinize kadar gelip, gözünüzün önünde uygun bir fiyata iPhone’unuzun ekranını tamir etseydi nasıl olurdu?

Amazon ‘ev hizmetleri’ temizlik, mobilya montajı gibi hizmetlerine iPhone ekranı tamir etmeyi de ekledi. Artık iPhone ekranınız hasarlandığında Amazon onaylı tamir ekibi evinize kadar gelip birinci sınıf malzemeler ile hemen yanınızda ekranınızı tamir edecekler.

Amazon şu an için iPhone 5 ile iPhone 7 Plus arasındaki tüm iPhone modellerine ekran tamiri hizmeti vermektedir. Hizmetin bedeli telefon modelinize göre 79 dolardan (315 TL) 159 dolara (630 TL) kadar değişiklik göstermektedir.

Sizce Amazon’un böyle bir hizmet vermesi iPhone kullanıcıları için faydalı mıdır ve Türkiye’de benzer bir tamir hizmeti verilse kullanırmıydınız? Görüşlerinizi yorumlar bölümünden bizimle paylaşabilirsiniz.