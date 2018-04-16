Amazon, bu sıralar kargo gönderimi sırasında yakalanan bir görüntüden dolayı sıkıntı yaşıyor. Bir çalışanın kapı yerine evin balkonuna paketi yetiştirmeye çalışması, sosyal medyada gündem yarattı.

Amazon’un ülkemizde resmi olarak faaliyete başlaması için gün saymaya başladık. Online alışveriş konusunda dünyanın en büyük alışveriş mağazası olan Amazon, yalnızca ürün değil taşıma kalitesiyle de farklılıklarını gösteriyor. Her gün milyonlarca ürünün satıldığı Amazon, bu ürünleri büyük bir titizlikle müşterilerine ulaştırmaya çalışıyor.

Ortaya çıkan son görüntüler ise bunun aksini bizlere gösteriyor. Güvenlik kameralarının yer aldığı bir eve Amazon’dan satın alınan bir ürün getiren kargo görevlisi, bu ürünün içinde ne olduğunu gözetmeden evin 2. katına atmaya çalışıyor. Kargo üst kata yetişmeyince yere düşüyor ve kargo görevlisi ürünü bir kez daha fırlatıyor. 2. denemesinde amacına ulaşan kargo görevlisi, özensiz davranışından dolayı Amazon'un tepki görmesine sebep oldu.

Oakland, Kaliforniya’da Artem Russakovskii’ye gönderilen bir kargo sonrasında yakalanan bu görüntüler, görevlinin ne kadar özensiz olduğunu herkese gösteriyor. Evin zilini çalıp bir kat yukarı çıkmak yerine evin balkonuna basket atar gibi içinde ne olduğu belli olmayan kargoyu gönderen adamın görevinden uzaklaştırılıp uzaklaştırılmadığı şu anda bilinmiyor.

Russakovskii’nin bu görüntüleri YouTube’da paylaşmasının ardından bir Amazon sözcüsü, “Teslimat hizmeti için sunduğumuz yüksek standartları yansıtmıyor. Hizmet sağlayıcısıyla görüştük ve müşteriyle iletişime geçerek gerekli adımları attık” dedi.

Russakovskii de, Amazon’un kendisine promosyon kredisi teklif ettiğini ve bir daha böyle bir olayın gerçekleşmeyeceğini sözünü verdiğini söyledi. Amazon, ülkemizdeki firmaların yaptığı gibi taşımacılık hizmeti veren firmalarla anlaşıyor. Bu yüzden taşımacılık hizmetinin kalitesinde doğrudan kontrol yapma imkanı bulamıyor.

Kargo hizmetleri, dünyanın pek çok ülkesinde komik görüntülere sahip olabiliyor. Geçtiğimiz senelerde bir FedEx çalışanı, Samsung monitörünü çitlerin üzerinden içeriye doğru fırlatarak gündem olmuştu. Bunun dışında bir USPS sürücüsü fazla yürümemek için arabayı evin bahçesine kadar sokarak adından söz ettirmeyi başarmıştı. Güvenlik kameraları tarafından yakalanan bu görüntüler, kargo şirketlerinin ne kadar özensiz davranabileceğini gösteriyor.

Ülkemizde de bazı kargo çalışanları adrese ulaşıp zile basmamasına rağmen zile basmış gibi bir rapor tutarak kargoyu şubeden almanızı isteyebiliyor. Dünyanın her bölgesinde çeşitli olaylarla gündeme gelen kargo şirketleri, önümüzdeki yıllarda drone gibi teknolojilere geçerek insan hatasını en aza indirmeyi amaçlıyor.