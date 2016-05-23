Amazon, Mini Yağmur Ormanı Kürelerini Tamamladı

Yedi yıllık planlama ve inşaat sonrasında, Amazon'un mini yağmur ormanı küreleri Seattle'da açılıyor.

Mini yağmur ormanı kürelerinin içerisinde 30 farklı ülkeden 40 bin bitki bulunacak. Bu küreler Amazon çalışanlarının mola vermek, toplantı düzenlemek ve çalışmalarını yürütebilecekleri yerler olarak tasarlandı. Kürelerin 800 kişiye kadar kişiyi ağırlama kapasitesi bulunuyor.

Resimde görebileceğiniz gibi birbiriyle bağlantılı 3 küreden oluşan mini yağmur ormanı küreleri, cam ve çelik kullanılarak yapıldı. En büyük küre 27 metre yüksekliğe ve 40 metre genişliğe sahip. Ayrıca yağmur ormanlarını daha iyi yansıtması için küreler içerisindeki sıcaklık ortalama 22 derece ve nem %60 civarında tutuluyor. Yani kürelerin iklimi çok sıcak yada soğuk değil, ayrıca rüzgarlı bir esintiyi andıran havalandırma sistemi bulunuyor.

Kürelerde yağmur ormanlarında bulamayacağınız Wi-Fi hizmetini de bulunuyor. Amazon bu küreleri çalışanlarının rahatlaması için tasarladı, ancak çalışanlar içeriye kimlik kartıyla girecek ve tüm mesailerini orada geçiremeyecekler. Aşağıdaki videodan 16 metre uzunluğundaki ağacın, kürelerin içine taşınma hikayesini izleyebilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz?