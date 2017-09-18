Amazon, Mobil Uygulamasına Türkçe Dil Desteğini Ekledi

Türkiye’ye resmi olarak giriş yapan Amazon, alışveriş yapabilmek için şimdilik kullanmak zorunda olduğumuz Amazon.de’nin mobil sürümüne Türkçe dil desteğini ekledi.

Bildiğiniz üzere uzun süredir Amazon’un Almanya merkezli sitesi üzerinden alışveriş yapabiliyorduk. Amazon.de ile yapabildiğimiz bu işlem, artık aynı URL’nin mobil versiyonun da rahatlıkla yapılabilecek: Amazon.de’ye Türkçe dil desteği eklendi.

iOS ya da Android üzerinden indireceğiniz uygulama ile Amazon’daki mevcut hesabınızla giriş yapıp alışveriş yapmaya başlayabilirsiniz. Uygulamadaki dili değiştirmek için yapmanız gereken şey ise gayet basit. Kurduğunuz uygulamayı açtıktan sonra sol üst taraftaki Ana Menü üzerinden önce Ayarlar’a, oradan da ‘Ülke ve Dil’ seçeneklerine, ardından alt kısımdaki Türkçe dil seçeneğine dokunmanız gerekiyor.

Şirket, Amazon Turkey Services Yönetim ve Destek Hizmetleri Limited adıyla ülkemizdeki faaliyetlerine resmi olarak başlamış ve bu faaliyetlerin hangi URL üzerinden sürdürüleceğini de açıklamıştı. Şimdi bir sonraki beklentimiz, Amazon.de yerine Türkçe uzantılı URL’yi kullanmaya başlamak.