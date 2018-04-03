Amazon Music Düşündüğümüzden Çok Daha Büyük Bir Platform

Her ne kadar pastanın büyük dilimini Spotify'in kaptığını düşünsek de müzik dinleme platformları arasında Amazon Music'in de yeri oldukça büyük.

Bildiğiniz gibi son 5 yılda Spotify inanılmaz bir yükselişe sahip diyebiliriz. Neredeyse bilgisayarında müzik depolayan kişi kalmayasıya dek 'online müzik dinleme' trendini tepeye çekmeyi başardılar. Bununla birlikte bu platformu bildiğiniz üzere popülarite yarışında Apple Music yakından takip ediyor.

Gelen yeni bilgilere göre Amazon Music bu savaşta düşünüldüğü kadar gerilerde değil. Son gelen raporlar, Amazon Music'in dünya çapında on milyonlarca abonesi bulunuyor. Elbette bunda etken olan durumlardan biri Amazon Prime üyelerinin (aynı zamanda Twitch'te de Prime özelliklerine sahip olabileceğiniz bir abonelik sistemi) ayn zamanda Amazon Music'e de premium bazında abone olmaları gösterilebilir. Aylık 4 dolarla 15 dolar arasında çeşitli abonelik modelleri blunan Amazon Music'in yükselişinin de sürdüğü gözlemleniyor.

Amazon Music Unlimited aboneliklerine olan rağbetin son 6 ayda %100 oranında artış gösterdiği de düşünülürse, Spotify'in bu savaşta düşünüldüğü kadar yalnız olmayacağını söyleyebiliriz. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Amazon Music uzun vadede Spotify'ı yakalayabilecek mi?