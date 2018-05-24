Amazon Music'e Alexa Destekli Eller Serbest Modu Eklendi

Amazon Music, uygulamanın daha kolay kullanılabilmesini sağlayacak olan eller serbest özelliğini Alexa desteği ile kullanıma sundu.

Amazon, geçtiğimiz Eylül ayında Amazon Music uygulamasına sesle kontrol özelliği eklemişti ancak bu özellik bas-konuş şeklinde çalışıyordu ve bu yüzden çok da kullanışlı bulunmamıştı. Kullanıcılardan bu yönde gelen geri bildirimlerden sonra Amazon nihayet eller serbest modunu kullanıma sundu ve bu yeni mod Alexa destekli olarak kullanılacak.

Kullanıcılar artık Alexa'ya komut vererek Amazon Music üzerinden diledikleri işlemi gerçekleştirebilecekler. Oynatma listesi oluşturmak, şarkı seçmek, çalan şarkıyı geri ya da ileri sarmak gibi pek çok komut da bu işlemlere dahil olacak. Aynı zamanda Alexa, pek çok farklı komut ile de çalışabilecek. Örneğin bir şarkının sözlerini mırıldanarak komut verdiğinizde Alexa o şarkıyı bulup sizin için çalabilecek.

Bu yeni özellikle birlikte Amazon Music uygulamasının, Siri destekli Apple Music ve bu konuda çalışmalar yürüten Spotify ile daha rahat rekabet edeceği düşünülüyor. Her ne kadar müzik uygulaması dendiğinde akla ilk gelenler Apple Music ve Spotify olsa da Amazon Music uygulaması da sürekli olarak elişen ve oldukça başarılı bir platform olarak görülüyor.

Geçtiğimiz altı ay içerisinde Amazon Music'in kullanıcı sayısında büyük oranda artış yaşanmış ve 'on milyonlarca' kullanıcısı olduğu iddia edilmişti. Öte yandan Spotify'ın 70 milyon abonesi var ve 40 milyon abone sayısı ile Apple Music ikinci sırada yer alıyor. Ancak Amazon Music'in kullanıcı sayısı henüz net olarak açıklanmış değil.

Amazon, bu yeni özelliğin bugün itibari ile iOS ve Android'de kullanıma sunulacağını duyurdu. Amazon Music Unlimited ve Prime Music kullanıcıları bu özellikten, uygulamayı güncelledikten sonra faydalanmaya başlayabilecek. Özelliği kullanmak istemeyen kullanıcılar, ayarlar menüsünden deaktif edebilecek.