Amazon Music İçin Chromecast Desteği Geliyor

Amazon ile Google arasındaki rekabet azalmaya başladı ve iki firma arasındaki buzlar yavaş yavaş eriyor.

Google Chromecast, HD televizyonlara HDMI aracılığı ile bağlanan ve mobil cihazlarla birlikte PC üzerinden de kontrol edilebilen ürün yani uygun bir fiyata televizyonunuzu içerik merkezine dönüştüren teknoloji diyebiliriz. Cihazın en büyük avantajı ise, Netflix gibi servisleri kullanabiliyor olmamız.

Amazon donanım tabanlarında Android kullanıyor olmasına rağmen, Google ile son birkaç yıldır oldukça gergin bir ilişki yaşıyor. Google, yıllardır Amazon Prime videoyu Google Play de geciktiriyor ve Amazon üzerinden Chromecast satın alamıyoruz. Yavaş yavaş işler yoluna girmeye başlamış olacak ki Amazon sonunda video uygulamasını Play Store’a getiriyor ve standart Google uygulamaları ile konfigürasyonunu sağlıyor. Amazon Müzik uygulamasına, en azından belirli telefonları için Chromecast desteğini sessiz sedasız eklendi. Şimdilik sadece Pixel 2 telefonlarına ekledikleri düşünülüyor. Firma şeffaf bir yapıya sahip olmadığı için bu herkesin ortak tahmini diyebiliriz.

Amazon'un Android güvenliği garip, ancak Google Home ile Alexa ve Fire tabletleri ile Android tabletleri Amazon'un dijital mağazalarında Google Play ile karşılaştırıldığında, perakende devinin Google'la doğrudan rekabet halinde olduğu açıkça belli. Amazon'ın kendi ekosistemini tanıtmak için bazı özelliklere sahip olması mantıklı ama bu duvarlar yavaş yavaş iniyor ve umarız bu bir hızlanma işaretidir.