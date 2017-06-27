Amazon, Nokia 6'yı Reklam Gösterme Şartıyla Ucuza Satıyor!

Amazon Exclusive hizmetiyle birlikte Amazon, Nokia 6 modelini piyasa fiyatının 50 dolar altında satacak.

Hatırlayacağınız üzere bir süredir akıllı telefon sektöründen uzakta kalan Nokia geçtiğimiz aylarda Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6 isimli yeni akıllı telefonlarını duyurmuş hatta birkaç hafta evvel yeni telefonlarını Türkiye'ye getirileceği tarihi ve satış fiyatlarını düzenlediği bir lansmanla açıklamıştı.

Nokia'nın yeni telefonlarının Türkiye'de satışa çıkması heyecanla beklenirken ABD kanadında Nokia 6 ile ilgili ilginç bir haber geldi. Amazon, Nokia 6 modelini ABD'deki fiyatının 50 dolar altında satışa sundu. Nokia 6'nın ABD'deki satış fiyatı 220 dolarken Amazon, cihazı 180 dolara satıyor.

Peki Amazon, bu indirimi neden yaptı?

Amazon'un indirimi sadece Amazon Prime kullanıcılarını kapsıyor yani Prime abonelik sahipleri bu indirimden yararlanabiliyor ancak Amazon Prime sahibi olmak ABD'de zaten oldukça basit. İndirimin asıl nedeni Amazon, bu telefonlara çeşitli reklam ve teklif bildirimleri atacak. Bu nedenle de reklam göstereceği için fiyatı piyasanın 50 dolar altında tutuyor.