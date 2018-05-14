Amazon, OnePlus 6’nın Fiyatı Dahil Tüm Detaylarını Sızdırdı!

Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus'ın yeni amiral gemisi OnePlus 6'ya ait tüm detaylar Amazon Almanya'da ortaya çıktı. Güçlü özellikleri ile dikkat çeken cihazın fiyatı ise Apple ve Samsung'u fazlası ile kızdıracak.

17 Mayıs’ta Londra’da düzenlenecek etkinlik ile resmi olarak tüketicilerin beğenisine sunulacak olan OnePlus 6, ‘yanlışlıkla’ Amazon Almanya’da listelendi. Ayna Siyahı ve Gece Yarısı Siyahı olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile listelenen OnePlus 6’nın fiyatı da böylece ortaya çıkmış oldu.

Amazon Almanya’ya göre OnePlus 6, 6GB RAM + 64GB dahili depolama alanı ve 8GB RAM + 128GB dahili depolama alanı olmak üzere iki farklı varyant ile satışa çıkacak. 6GB RAM’li versiyon 519 Euro fiyat etiketine sahipken, 8GB RAM’li versiyon 569 Euro fiyat etiketi ile 22 Mayıs’tan itibaren satışa sunulacak.

Teknik detaylara baktığımızda ise önceki sızıntılar ile tutarlı olduğunu söyleyebiliriz. Snapdragon 845 işlemciden gücünü alan cihaz, 6.3 inçlik 19:9 formatında 2280x1080 Full HD+ bir ekrana sahip olacak. Ekranın üzerinde ise sensörler, ön kamera ve ahizenin bulunduğu nispeten küçük bir çentik yer alacak.

Cihazın arkasında biri 16MP diğeri ise 20MP olmak üzere çift kamera bulunacak. Ön kamera ise en iyi selfieler için 16MP çözünürlüğe sahip olacak. Amazon Almanya, OnePlus 6’nın bataryası hakkında bilgi vermese de TENAA’da ortaya çıkan belgeler, cihazın 3300mAh bir bataryaya sahip olacağını gösteriyordu.

Sızıntıların yanı sıra şirket, OnePlus 6’nın 256GB dahili depolama alanı ve 8GB RAM’li bir versiyonunun da satışa çıkacağını doğruladı. Fakat bu varyant Amazon Almanya’da listelenmedi. OnePlus’ın kendi OxygenOS arayüzünü kullanacak olan cihaz, Android’in son kararlı sürümünü olan Android 8.1 Oreo ile kutudan çıkacak.