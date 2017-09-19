Bir İngiliz kanalının haberinde bildirildiğine göre, bağlantılı ürün gösterme yazılımının yüzünden müşterilerine bomba yapımı malzemelerinin listesini veriyor.

Birleşik Krallık'ta yayın yapan Channel 4 adlı kanalın ortaya çıkardığı bilgilere göre, Amazon bomba yapımında kullanılan malzemelerden birinin ürün sayfasına gittiğinizde, "Birlikte alınabilecek ürünler" listesinde tarifin geri kalanında var olan kimyasalları içeriyor. İnternetten basit bir arama yaparak bomba yapmayı öğrenebilirsiniz, ancak Amazon gibi legal bir satış sitesinin bu anlamda kolaylık(!) sunması biraz problemli olacak gibi gözüküyor.

Bu durum her vakada %100 aynı şekilde gerçekleşmiyor. Çoğu zaman bu ürünler kombine edildiğinde zarar vermeyecek ürünlerle de eşleşebiliyor. Yine de yüksek olduğu söylenilen belirli bir oranda basit bir "TNT" patlayıcıdan tutun, bir araya geldiğinde patlamalar yaratabilecek kimyasalları bir arada alınabilecek ürün olarak eşleştirmesi, özellikle de oldukça karışık olduğunu düşündüğümüz şu dönemlerde insanların gözünü korkutuyor.

Bomba yapmada kullanılabilecek ürünler genelde tek başına oldukça zararsız kimyasallar veya gündelik kullanıma yarayan bazı cihaz ve aletlerden oluşuyor. Yine de internet büyük bir internet havuzu ve insanların Amazon gibi geniş bir ürün yelpazesi barındıran siteleri kötüye kullanması, çok da fazla Amazon'un suçu değil gibi. Amazon daha bu konuda bir resmi açıklama yapmadı, ancak "Birlikte alınabilecek ürünler" kategorisini ortaya çıkaran yazılım algoritmasını yakın zamanda yeniden düzenleyeceklerini düşünüyoruz.