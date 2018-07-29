Amazon Ormanlarında 22 Yıl Sonra İlk Kez Görüntülenen Adam

Mensubu olduğu kabilenin üyeleri çiftçiler tarafından öldürüldükten yaklaşık 22 sene sonra ortaya çıkan adamın, gayet sağlıklı olduğu görüldü.

50'li yaşlarda olduğu sanılan adam; söylenilenlere göre domuz, kuş ve maymun avlamak için ok ve yay kullanmasını, gizli deliklere keskin ağaç parçaları ile tuzaklar kurmasını biliyordu.

Yüzü ilk defa 1998'de görüldü. 1995 senesinde araziye izinsiz giren çiftçiler tarafından düzenlenen saldırı sonrasında, 6 kişilik gruptan sağ kalan tek insanın bu adam olduğuna inanılıyor.

Adamın ve kabilesinin ismi bilinmiyor. Brezilya devletinin yerlileri koruma adına oluşturduğu bir kurum olan 'Funai' için çalışan Altair Algeyer, adamın iyi durumda olduğunu, avlanabildiğini, mısır ve papaya yetiştirdiğini söyledi.

Funai, 1990'lardan beri bu bölgeyi koruyor ve çoğunlukla da, soyutlanmış gruplarla bilinçli olarak iletişim kurmuyor. Öte yandan, Tanaru yerli rezervi ise yasal olarak 2015 yılında kuruldu.

Adamın bulması için baltalar, bıçaklar ve tohumlar bırakılmış, fakat anlaşılan o ki; o, modern toplumla hiçbir şekilde iletişim kurmak istemiyor.

Algayer, adamın kararını anladığını belirtiyor ve ekliyor: "Bu onun direnç, ret, nefret ve yaşadığı hikayenin farkında olmasının bir işareti."

Yetkililer, adamın yaşam tarzını devam ettirebilmesi için ormanlık alanı genişletmeye çabalıyorlar.

Yerlileri korumayı amaçlayan kuruluşlardan birisi olan Survival International için çalışan Fiona Watson, adama ait görüntüleri 'sıradışı' olarak tanımladı.

'Hala hayatta olması insanlara umut veriyor.'

Funai ise, devamlı olarak adamın hayatta olup olmadığını kontrol ediyor. Onu sık sık, hayvanlara tuzak kurarken ve insanlardan gizlenirken buluyorlar. Bu arada, ormanın çevresinde pek çok hayvan çiftliği mevcut.

Bilim insanları, Amazon'da yaşayan ve henüz iletişime geçilememiş 113 kadar kabile bulunduğunu tahmin ediyor.