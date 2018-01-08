ABD merkezli e-ticaret ve bulut bilişim şirketi olan Amazon, Premier Lig'in yayın haklarına talepte bulunmayı planlıyor.

ABD'nin ticaret devi olan Amazon, İngiltere Premier Ligi'nin yayın haklarını almak için yetkili yerlerle görüşmeler başlattığı açıklandı. Bloomberg'in yaptığı habere göre Amazon firmasının, önümüzdeki ay gerçekleşecek olan Premier Lig'de oynayacakları maçların haklarına ilişkin açık artırmaya teklif vermeyi planladığını bildirdi. 2015 yılında SkySport 6,9 milyar dolar ödeme yaparak Premier Lig'in üç sezonluk yayın haklarını satın almıştı.

Hızlı büyümesiyle dikkat çeken Amazon, ihaleye teklif vermesi halinde medya devleri Sky ve BT'ye rakip olacak. Ancak bunların yanında sosyal medya devi olan Facebook'un da bu ihalede bulunacağı söylentiler arasında yer alıyor. Analistler, Premier Ligi haklarının 2015'te Skysport tarafından ödenen 5.6 milyar dolarlık teklifte % 40 oranında artış yapacaklarını öngörüyorlar.

Amazon, daha önce ABD Ulusal Amerikan Futbolu Ligi (NFL) ve ATP tenis turnuvalarının çevrimiçi yayın haklarını almıştı. Şirket, ihaleden zaferle ayrıldığı takdirde spor yayıncılığı konusundaki en büyük anlaşmasına imza atmış olacak. Amazon'un İspanya La Liga’nın 2019-2022 dönemi yayın hakları için teklif sunma kararı aldığı yönünde söylentilerde geçtiğimiz aylarda çıkmıştı.