Yüzlerce Amazon Prime üyesi, şirketin kendilerine hiçbir açıklama yapmadan ön inceleme politikasını ihlal ettikleri gerekçesi ile üyeliklerinin iptal edildiğini söylüyor.

Geçtiğimiz hafta her ay üyelikleri için onlarca dolar ödeme gerçekleştiren yüzlerce Amazon Prime üyesinin hesapları anlaşılamayan bir şekilde kilitlendi. İşin daha da tuhaf olan kısmı, Amazon, yüzlerce üyesinin hesaplarının kilitlenmesi ile ilgili hala bir açıklama yapmadı.

Yaşadıkları sorun hakkında sosyal medyada seslerini yükselten Amazon Prime üyeleri, Kindle ve Fire TV de dahil olmak üzere hiçbir Amazon Prime hizmetinden faydalanamadıklarını belirttiler.

Söz konusu sorunu yaşayan Amazon Prime üyelerinden biri, Business Insider’a yaptığı açıklamada Amazon ile telefonda saatler geçirdiğini, hiçbir özelliği paylaşmadığı halde Amazon’un ön inceleme politikasını ihlal etmekle suçlandığını belirtti.

Kapalı bir Facebook grubunda sorunu tartışan Amazon Prime üyelerinden bazıları şirketin ön izleme politikasını ihlal ettiğini itiraf etse de büyük çoğunluk, herhangi bir politika ihlali gerçekleştirmediğini ve haksızlığa uğradığını savundu.

''Amazon hiçbir bildirimde bulunmadan üyeliğimi sonlandırdı. 2006 yılından bu yana Amazon Prime'a üyeydim ve mükemmel bir müşteriydim. Hesabımda GC kredisi, binlerce kitap var. Kitaplara ve filmlere erişimi kaybedeğim konusunda endişeliyim.''

''2006 yılından bu yana sadık bir kullanıcı olmama rağmen 101 dolarlık ödemeyi gerçekleştirdikten sonra Amazon Prime üyeliğim sonlandırıldı ve 5 gün geçmesine rağmen Amazon hala bir açıklama yapmadı. Bu gerçekten çok mantıklı.''

"Ben sadece sohbet hakkında konuştum. Hesabım kapatıldı fakat neyi ihlal ettiğimi açıklamıyorlar. Ben satıcıların sağladığı indirim kodunu kullandım. Hepsi bu kadar. Amazon ise ödemeyi gerçekleştirdikten iki gün sonra hesabımı kapattı. Hiç mutlu değilim."