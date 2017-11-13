Amazon Prime’a Reklam Destekli Ücretsiz Üyelik Geliyor

TV ve film stüdyoları ile görüşmeler yapan Amazon'un reklam destekli ücretsiz bir Prime versiyonu hazırlama planları yaptığı söyleniyor.

Konuya vakıf kişilerin bildirdiklerine göre Amazon, Prime video yayını servisine reklam destekli, ücretsiz bir versiyon geliştiriyor. Firma TV kanalları, film stüdyoları ve diğer medya firmalarıyla görüşmeler yapıyor.

Amazon Prime üyeleri ücretsiz gönderim yanında, reklam verilmeyen TV gösterilerine ve ‘Transparent’ gibi orijinal dizi ve filmlere erişim için yıllık 99$ ödüyorlar.

Bu girişim aynı zamanda ana akım medya ve teknoloji güçleri arasında halihazırda kızışmakta olan savaşı daha da körükleyecektir. Facebook bu yaz sezonunda reklamları da içeren bir çeşit video havuzu olan ‘Watch’u uygulamaya koyarken, Apple ise geçtiğimiz hafta Netflix’in Jennifer Aniston ve Reese Witherspoon’un yeni dizilerini arttırmasını istedi.

Konuyla ilgili veren yöneticilerden biri “Amazon, içerik yapımcılarına kendi kanallarını vermekten ve içerikten haftalık olarak gelecek reklam gelirlerini paylaşmaktan söz ediyor” diyor.

Reklam dalında tanınmış bir yönetici ise “Amazon akıllıca bir yaklaşım sergiliyor. Bu anlaşmaları yapabilmenin tek yolu, gelir ve veri paylaşımından geçiyor” diyor.

Amazon, reklam destekli servis için TV ve film stüdyolarının arka planına dalarak, kendi ekibinin program yapma gücünü arttırmaya çalışıyor diyor TV sektöründe deneyimli birisi. Aynı zamanda e-ticaret platformu için de uyum sağlayacak olan yaşam tarzı, seyahat, aşçılık gibi konularla ilgili gösteriler için de araştırmalar yürütüyor.

Reklamcılık alanında deneyimli bir yöneticinin bir sözüyle bağlayalım konuyu: “Eğer televizyonlara akan dolarları kendine çekmek ve diğer kanallarla rekabet etmek istiyorsa Amazon’un yayıncılık kalitesinde reklam envanterine ihtiyacı var.”