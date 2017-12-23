Amazon Prime Üyelerine Özel Ücretsiz Oyun Yayınlandı

2D platform tabanlı keyifli bir strateji oyunu olan SteamWorld Heist, eğlenmek için 3 boyutlu veya sanal gerçeklik oyunlarına ihtiyacımız olmadığını gösteriyor.

SteamWorld Heist, kontrol ettiğiniz robotların tabancalarını manuel olarak hedeflediğiniz, çok sayıda yetenek çekimiyle savaşmanıza olanak tanıyan bir strateji oyunudur. Oyunda Captain Piper olarak, geminize aldığınız robot korsanlara önderlik ederek yağmalamanın ve steampunk bir evrenin tadını çıkarabilirsiniz. Yol boyunca benzersiz yetenekler, silahlar ve şık şapkalar keşfedeceksiniz.

GameSpot'un SteamWorld Heist incelemesinde Matt Espineli,"değişen mekanik ve sistemlerle kaliteli bir strateji oyunu" olarak nitelendirdi ve ona 10 üzerinden 8 verdi.

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SteamWorld Heist 27 Aralık tarihine kadar ücretsiz olarak satışa sunulacak. Peki, siz Amazon Prime almayı düşünüyor musunuz?