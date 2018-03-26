Amazon, Sağlık Hizmetleri Sektörüne de Dahil Olacak

Robotların ameliyatlara katıldığı, sağlık kontrolleri için akıllı cihazların üretildiği bir dönemde bu çok da şaşırtıcı bir haber değil ancak şirketin ne gibi projeleri olduğu büyük bir merak konusu.

Amazon, yaptığı çalışmalar ve ilerleme kaydettiği projeler hakkında bilgi paylaşma konusunda biraz çekingen davranıyor. Hatta kimileri bu sebeple Amazon'u 'gizemli' olarak anıyor. Ancak şirket bu etikete katılmıyor ve yalnızca verecek önemli bir bilgileri olduğunda konuşmayı tercih ettiklerini söylüyor. Amazon'un yakaladığı başarıyı değerlendirecek olursak da, aslında son derece mantıklı davrandıklarını söylemek mümkün.

Şirketin sağlık sektörüne dahil olacağına dair son dönemde birçok haber vardı ancak bir türlü beklenen açıklama gelmemişti. Temmuz 2017'de kurdukları bir laboratuvar ile sağlık sektörüne dair çalışmalar ve araştırmalar yapmaya başlayan şirket, birçok sağlık uzmanını da bu alanda ilerleme kaydetmek için bünyesine dahil etti. Henüz nasıl bir proje üzerinde çalıştıkları belli olmasa da, Jeff Bezos, yaptığı bir açıklamada, sağlık sektörünün yapay zeka ve öğrenen makineler üzerinde yükseleceğini ve Alexa ve Echo'nun da bu tarz gelişmelerin içinde olacağını düşündüğünü söylemişti.

Eğer sağlık alanındaki gelişmeler tahmin edildiği gibi yapay zeka ve makineler üzerine ilerlerse, Amazon gibi başarılı ve dünya teknoloji devleri arasında ilk sırada yer alan bir firmanın, ön planda olacağını tahmin etmek güç değil. Henüz fikir yürütemesek de, böyle söylemlerin bulunması bile sağlık sektörünün geleceğine dair merakımızı artırıyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Makineler ve yapay zeka sağlık sektöründe ne gibi gelişmelere basamak olabilir?