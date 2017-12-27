Samsung Galaxy S9 Kılıfı, Yanlışlıkla Amazon’da Görüntülendi

Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S9, adeta telefon kılıflarından dolayı sızdırıldı. Son sızıntı, dünyanın en büyük online alışveriş mağazası Amazon’da ortaya çıktı.

Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S9 için sızıntılar devam ediyor. Son olarak Amazon’da Galaxy S9 Plus’a ait olan bir koruma kılıfı listelendi. Sızdırılan son kılıf diğer sızıntılarla birlikte büyük benzerlikler taşıyor olsa da, telefonu daha net görmemizi sağladı.

Samsung’un politikası artık keşinleşmiş gibi. Galaxy S9’da tek bir arka kamera kullanacak şirket, Galaxy S9 Plus’da çift arka kamera çıkarmaya hazırlanıyor. Daha önce Apple’da da gördüğümüz bu politika, kullanıcılar için pek hoş karşılanmıyor. Bazı insanlar telefonun büyük olmasını istemiyor. Haliyle bu kullanıcılar tek kameraya mahkum olacaklar.

Samsung, Galaxy S9’da da parmak izi okuyucuyu ekrana monte edememiş gibi duruyor. Telefonun arka kamerasının en altına monte edilmiş parmak izi okuyucu, geçen seneyle kıyaslandığında çok daha şık bir konumda yer alıyor. Bunun dışında telefonun çift tonlu LED flaşı var. Bu flaş ve bir birim kalp atış hız denetleyicisi, kameraların yanına taşınmış. Bu sayede telefonun arka paneli gereksiz düzeyde uzun olmamış oluyor.

Samsung’un Ekim ayında Galaxy S9’un deneme üretiminin tamamlandığı açıklanmıştı. Haliyle, telefonlar şu anda büyük bir incelikle hazırlanıyor olmalı. Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus’un Şubat ayında düzenlenecek Mobile World Congress(MWC) 2018’de tanıtılması bekleniyor. Telefon tanıtıldıktan sonra Mart ayında satışa sunulacaktır.

Samsung Galaxy S9’da 18.5:9 en-boy oranına sahip QHD bir ekran bulunacak. Ayrıca Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus arasında donanımsal değişikliklerin de olması bekleniyor. Galaxy S9’da 4GB RAM olması beklenirken Galaxy S9 Plus’ın da 6GB RAM’le çıkacağı düşünülüyor.