Amazon'un Video İçeriği Ustaları Apple'a Geçtiler

Tara Sorensen, Carina Walker ve Tara Pietri'nin de Amazon'dan Apple'a geçtikleri bildirildi.

Apple orijinal programlama departmanını güçlendirmeye devam ediyor. Özgün diziler ve diğer video içerikleri üretmeye yönelik iddialı hedeflere sahip olan Cupertino’nun tanınmış firması Apple, önemli rakiplerinden biri olan Amazon Studios’un bir değil, tam üç yöneticisini avlamayı başardı. Alınan yöneticiler arasında Amazon’un çocuklara yönelik programlarından sorumlu birimin başkanı olan Tara Sorensen’ de bulunuyor.

Sorensen 2012 yılında Amazon’a katıldığından bu yana firmanın çocuklara yönelik programlarının yapımı bölümünü yönetiyor. Variety’nin haberine göre Sorensen Apple’da da aynı pozisyonda çalışacak. Haberde aynı zamanda uluslararası geliştirme birimi sorumlusu Carina Walker ve yasal işler birimi başkanı Tara Pietri’nin de Amazon’dan Apple’a geçecekleri bildiriliyor.

Sorensen’in, Apple’ın yıl içerisinde aynı şekilde Sony’den kaptığı ‘Sony Pictures Television’ temsilcileri Jamie Erlicht ve içerik birimi başkanı Zack Van Amburg’un yönetiminde çalışacağı söyleniyor. Walker aynı zamanda Ekim ayında Apple’a katılarak dünya çapındaki video programlarının geliştiriminden sorumlu birimin başkanı olan, eski Amazon çalışanı Morgan Wandell’le birlikte çalışacak.

Apple’ın bu girişimi, televizyon sektöründeki üst seviye yeteneklerden bazılarını istihdam etmekle sınırlı kalmıyor (Erlicht ve Van Amburg, Sony’e “Breaking Bad” adlı diziyi kazandırmış, Amazon için Sneaky Pete’i yapmış, Netflix için ‘The Crown’un yapımında yardımcı olmuşlardı), aynı zamanda Amazon Stüdyolarının son birkaç aydır sektörde kazandığı liderliği de sarsacak adımlar atıyor. Amazon Stüdyolarının başkanı geçtiğimiz Ekim ayında cinsel taciz haberleri sonrasında görevinden ayrılmış, kısa bir süre sonra komedi ve drama yöneticisi Joe Lewis işi bırakmış, daha sonra ise yazıya dökülmemiş programlama birimi başkanı Conrad Riggs Amazon’u terk etmişti.