Amazon, Telefon Pazarına Yeniden Dönüyor

Amazon'un dün Televizyon Eleştirmenleri Derneği basın turu esnasında yaptığı sunumda, yeni bir telefonun da gelebileceğine dair bazı açıklamalara yer verildi. Bu açıklamalar, telefonun planlandığı gerçeği dışında fazla bir bilgi içermese de, heyecan uyandırıcı.

Sunumda Amazon'un yeni televizyon projeleri ana plandayken, Jen Salke'a yöneltilen yeni bir telefon üzerinde çalışıp çalışılmadığına sorusuna cevap olarak "evet" yanıtı geldi.

Şirketin üst düzey yöneticilerinden olan Salke, her ne kadar bir tarih belirlememiş olsalar da, bir telefon üzerinde çalıştıklarını ve prototipinin hazır olduğunu belirtti. Telefonun arayüzünü gördüğünü söyleyen Salke, model üzerindeki geliştirmelerin devam ettiğini açıkladı.

Halihazırda sahip oldukları prototipte bir telefonun üretildiği ve ofisinde yer aldığını da söyleyen Salke, kullanım yönünden başarılı bir telefon olduğunu düşündüğünü belirtti. Dediğimiz gibi henüz bir zaman açıklaması ise yapılmış değil.

Amazon daha önce telefon pazarına Fire Phone adlı model ile girmiş, fakat bir yıl sonra gelen olumsuz geri dönüşler neticesinde bu girişimi sonlandırmıştı. Ancak geçtiğimiz çeyrekte elde edilen 2.5 milyar dolarlık kar ve yapılan "Alexa'yı kullanıcılarımızın istedikleri her cihazda kullanmasını istiyoruz" açıklamaları, telefon pazarına tekrar girebileceklerinin işareti olarak görülüyordu.

Amazon'un bu telefonu gerçekten piyasaya sürüp sürmeyeceği veya ne zaman süreceği net değil, başarılı olup olamayacaklarını ise hep birlikte göreceğiz.