Amazon, çok yakında Türkiye’de test satışlarına başlayacak. Şirketin, sene sonuna kadar planladığı projelerle birlikte Türkiye pazarına girmesi bekleniyor.

Merkezi ABD’de bulunan dünyanın en büyük e-ticaret firmalarından Amazon, bir süredir Türkiye’ye gelmenin hazırlıklarını yapıyor. Türkiye’de hizmete başladığında tüm e-ticaret sektörünü baştan tanımlaması beklenen şirketin Türkiye’ye gelişi de netleşti. Bir süredir çeşitli toptancı ve firmalarla anlaşmalar yapan Amazon, Mart ayında bazı ürünlerde test satışlarına başlayacak. Amazon’un Türkiye’de tam hizmet vermeye başlaması ise 2018’in sonlarını bulacak.

Satışlara ağırlık vermeden önce, İstanbul’un merkezi noktalarından birinde 4-5 bin metrakarelik bir ofis kuracak şirket, tüm operasyonlarını bu merkez ofis üzerinden yönlendirecek. Bu ofisin bulunması, hazır hale getirilmesi, yeni çalışanlarla anlaşılması derken 2018’in sonlarına kadar tam faaliyet veremeyecek Amazon, ülkemizin diğer büyük e-ticaret siteleri Gittigidiyor (eBay), Hepsiburada, N11 gibi sitelere sağlam bir rakip olacak gibi duruyor.

Amazon’un bazı ülkelerde kendi adını kullanmak yerine, o ülkelerin ünlü e-ticaret sitelerini aldığı görüldü. Ülkemizde de Hepsiburada’yı almak istediği konuşulan Amazon, faaliyetlerine kendi adıyla devam edecek. Geçen sene duyurulan bir haberle Amazon.com.tr üzerinden hizmet verecek şirket, bunun için ürün sağlayacak Türk firmaları ile görüşmelere başladı.