Küresel perakende devi Amazon, bu yılın sonlarına doğru İstanbul’da kuracağı merkezle ülkemizde de hizmet vermeye başlayacak. Siparişlerin teslimatı için kargo firmalarıyla ortaklık kuran Amazon’un Türkiye’deki ortağı Aras Kargo olabilir.

Amazon, temel olarak bir alışveriş sitesi mantığıyla dünyayı kasıp kavuran bir şirket haline geldi. Bu alanda elde ettiği kazançlar sayesinde akıllı ev sistemleri geliştirmeye başlayan şirketin yüzlerce aktif markası ve binlerce ürün ya da hizmeti bulunuyor. Amazon, dizi ve film sektöründe de aktif bir rol oynuyor.

Ülkemizde hizmet göstermeye başlayacağı 2018 yılı için uzun süredir yatırımlarına devam eden şirketin İstanbul’da 5 bin metrekarelik bir araziyi tuttuğu öğrenildi. Şirket, henüz ülkemizdeki pazarlama yatırımlarına başlamazken e-Bay’den sonra Türkiye’de faaliyet gösterecek ikinci küresel perakende şirketi olacak. Daha öncelerde e-Bay, Gittigidiyor.com’u satın alarak pazara girmişti. Amazon ise doğrudan bir katılım sağlayacak.

ABD sınırları içerisinde kendi kargo servisini kullanmaya başlayan Amazon, diğer ülkelerde yerel kargo firmalarıyla anlaşmalar sağlayarak ürünlerin teslimatını gerçekleştiriyor. Türkiye’deki faaliyetlerinde ise hangi şirketle ortaklık sağlayacağı konusu merak ediliyordu.

Aras Kargo Genel Müdürü Hikmet Bulduk, Amazon ile kargo teslimatları konusunda görüşmelere başladıklarını açıkladı. Bloomberg HT’nin televizyon programına konuk olan ve açıklamalarda bulunan Bulduk, "Amazon'un kargo işini kiminle yapacağı konusunda henüz netleşmiş bir durum yok. Süren görüşmeler var. Masada olduğumuzu söyleyebilirim" dedi.

Amazon, Ortadoğu’daki faaliyetlerini arttırmak amacıyla Souq isimli bir şirketi satın almıştı. Ancak Türkiye pazarı, Ortadoğu’daki şirket merkezine değil, Avrupa’daki merkeze bağlı olarak yürütülecek.