Daha önce Almanya sayfası üzerinden ürün satın alabildiğimiz Amazon, resmi olarak Türkiye pazarında yer almak için yetkililerle görüşmeye başladı.

Gelen haberlere göre Amazon, Ankara’daki bazı hükümet yetkilileriyle pazarda yer alabilmek adına görüşmelere başlamış durumda. Şirket ya sıfırdan bir yatırım yapacak, ya da var olan bir şirketi satın alarak faaliyetlerini buradan yürütecek.

Amazon’un sadece hükümet kanadıyla değil, hali hazırda bulunan özel sektör yetkilileriyle de temas halinde olduğu belirtiliyor.

E-ticaretin Türkiye’deki ticaret payını düşündüğümüzde Amazon’un bu hamlesinin gerçekleşmesi, şirkete ciddi bir avantaj sağlayacaktır. Zira e-ticaret, Türkiye’deki ticaret payının yalnızca %3.5’ini oluşturuyor. Hacmi ise 17.5 milyar TL.

Aslında Türkiye’de yaşayan kullanıcılar, geçtiğimiz yıldan itibaren Amazon’un Almanya sayfası üzerinden alışveriş yapabilmeye başlamışlardı. Amazon, Almanya üzerinden alışveriş yapmak isteyen Türkiye’deki müşterilerine kargo avantajı sağlıyordu. Şu an Amazon.de üzerinden 49 euro ve üzeri alışveriş yapanlar, ekstra bir kargo ücreti ödemiyorlar.