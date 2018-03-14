Amazon, Twitch Prime Kullanıcılarını Tutmak İçin Ücretsiz Oyunlar Dağıtmaya Başlıyor

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Amazon, Twitch Prime Kullanıcılarını Tutmak İçin Ücretsiz Oyunlar Dağıtmaya Başlıyor
Amazon’un sahibi olduğu Twitch, Prime müşterilerini elinde tutmak için her ay düzenli olarak ücretsiz oyunlar dağıtmaya hazırlanıyor.

Amazon, Twitch’in daha sağlam bir müşteri tabanı kazanabilmesi için Prime müşterileri için farklı kampanyalar düzenlemeye hazırlanıyor. Şirket, Prime müşterilerini elinde tutmak için bu müşterilere ücretsiz oyunlar sunmaya başlayacak.
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Twitch’in Salı günü yaptığı açıklamada, Perşembe gününden itibaren Superhot ve Oxenfree isimli oyunlar ücretsiz olacak. Bu iki oyunun ardından 1 Nisan’da da Borderlands ve SteamWorld Dig 2 oyunları ücretsiz olacak. 2014 yılında Amazon tarafından satın alınan Twitch, bundan sonra ciddi anlamda gelişme yaşamaya başladı. Yayıncı kitlesini artırıp izleyicilerin sevdikleri yayıncılara bağış yapmasını sağlayan Twitch, bundan sonra Prime üyelerine ücretsiz oyunlar sunacak.

Twitch’in Mart ve Nisan ayları boyunca gelecek tüm ücretsiz oyunları yayınlandı. Eğer bu oyunlar ilginizi çektiyse, sizler de Twitch Prime’a geçiş yapabilirsiniz.

Twitch Prime’da Mart ayında çıkacak ücretsiz oyunlar:

  • Superhot
  • Shadow Tactics
  • Tales from Candlekeep
  • Oxenfree
  • Mr. Shiftly

Nisan ayında Twitch Prime’da karşımıza çıkacak ücretsiz oyunlar ise şu şekilde:

  • Tales from the Borderlands
  • SteamWorld Dig 2
  • Kingsway
  • Tokyo 42
  • Dubwars
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Önümüzdeki 1.5 ay içinde dağıtılacak bu oyunlar sonrasında tamamen size ait olacak. Twitch Prime’ın Nisan ayından sonra düzenli olarak ücretsiz oyunlar yayınlanması bekleniyor.

Twitch Prime’a hala abone değilseniz ilk 6 ay 2,99 Euro aylık ücret ödemeniz gerekiyor, sonrasında bu ücret 5,99 Euro’ya çıkıyor.

Kaynak : https://www.theverge.com/2018/3/13/17117130/amazon-twitch-prime-free-games
Etiketler: amazon, twitch prime
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