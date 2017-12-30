Akıllı Asistanı Alexa Play Store'da 10 Milyon Rakamını Geçti

Yapay zekaya sahip asistan uygulamaları içerisinde gayet saygın bir yerde bulunan Amazon'un Alexa ses asistanı Google Play Store'da 10 milyon indirme rakamına ulaştı.

Amazon'un Echo cihazları bildiğiniz üzere Google ve Apple'ın akıllı ev sistemlerinin en büyük rakiplerinden. Müzik çalmanıza ve sorduğunuz sorulara cevap vermeye yarayan bu cihazlar şimdilerde binlerce şirketde birçok entegrasyona imza atan bir ekosistemin başında bulunuyor. Diğer yandan yapay zekalı Alexa'da bu işin yöneticisi konumunda yer alıyor. Bununla birlikte bu cihazların ne kadar sattığı tam olarak bilinmiyor ancak bazı raporlara göre Amazon, 2016 yılında 8 ila 10 milyon arasında Echo cihazı sattı. Daha sonra resmi olmayan başka istatistikler de 2017 yılında 20 ila 28 milyon Amazon Echo'nun satıldığını belirtti. Bu satışlarda aslan payını Amazon'un Black Friday indirimleri oluşturuyor.

Ancak Alexa ile ilgili daha somut rakamlara ulaşılabiliyor. Yapay zeka destekli ses asistanı Google Play Store'da 10 milyon indirme rakamlarına ulaştı. Burada şaşırtıcı olan kısım ise uygulamanın, Kasım 2014'ten Mayıs 2017'ye kadar 5 milyona ulaşması ve sonrasında geçen 7 ayda ise bu sayı kadar indirilmesi oldu. Elbette bu indirme sayıları içerisinde Echo sahibi kişiler de olabilir.

Ayrıca bu indirme rakamları sadece Play Store'dan ulaşıldığı düşünülürse Alexa'nın daha fazla kişi tarafından kullanıldığını söylemek yanlış olmaz. Zira uygulama, iOS platformlarında ve indirme hizmetinin bulunmadığı ülkelerde de APK yoluyla bulunabiliyor. Bu bağlamda Alexa'nın toplamda 50 milyon kişi tarafından kullanıldığı tahmin ediliyor.